‘Myth of Empires’, título de mundo abierto multijugador desarrollado por Angela Game, ha sido retirado de Steam poco tiempo después de su publicación en la plataforma. Al parecer, Snail Games y Studio Wildcard, desarrollador de ‘Ark: Survival Evolved’, firman la denuncia por plagio y robo de código.

El estudio Angela Game, que se fundó el año pasado, en Suzhou, China, cuenta con algunos ex empleados de Snail Games, propietario de Studio Wildcard y, en definitiva, los que desarrollan y mantienen ‘Ark: Survival Evolved’. Según la denuncia, alguno de estos ex empleados tenía acceso a los códigos fuente de ‘Ark’.

‘Myth of Empires’ se lanzó el mes pasado y, desde entonces, los ingenieros de Wildcard encontraron ciertas similitudes en algunos aspectos del juego en comparación con su título. Concretamente, afirman que las mecánicas son idénticas a las que se encuentran en ‘Ark’. Al analizar los códigos contenidos en el ejecutable de ‘Myth of Empires’, concluyeron que cientos de datos coinciden perfectamente con lo que se emplea en su programa, lo que vendría a confirmar el uso ilícito del código fuente.

Myth of Empires - Early Access Launch Trailer

Además de la pertinente denuncia, se envió un informe y una solicitud de eliminación a Valve, que cerró el acceso al juego en Steam tan solo un par de días más tarde. No solo se borró cualquier rastro de la plataforma, también se solicitó a los servidores que lo cerraran. El documento advierte: "Studio Wildcard y Snail Games USA aseguran que Myth of Empires fue creado con: (1) código fuente robado de 'Ark: Survival Evolved' y (2) usado como base para el juego de 'Myth of Empires'". "Los empleados clave del desarrollador de 'Myth of Empires' trabajaron en la empresa china Snail Games USA y al menos uno de ellos tenía credenciales que permitían el acceso al código fuente de 'Ark: Survival Evolved'".

Desde Angela Game, en su defensa, alegan que poseen "todos los derechos y la propiedad asociados con Myth of Empires" y que responderán "activamente a cualquier pregunta o alegación al respecto". "Estamos en contacto con Steam y haciendo todo lo posible para devolver el título a la tienda". De hecho, anticipan que están trabajando en contenido nuevo para el regreso del juego.