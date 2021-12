El evento de The Game Awards 2021 ha traído gratas sorpresas para los fans del universo Star Wars. De la mano de Quantic Dream, el premiado estudio responsable de franquicias como ‘Heavy Rain’, ‘Beyond: Two Souls’ y ‘Detroit: Become Human’ se ha desvelado el desarrollo de ‘Star Wars Eclipse’, un nuevo proyecto creado en colaboración con Lucasfilm Games y al que hemos tenido la oportunidad de echar un vistazo gracias al lanzamiento de su primer tráiler cinemático.

Aunque se encuentra en una fase temprana de desarrollo, desde el estudio han ofrecido los primeros detalles de la entrega. ‘Eclipse’ es el primer videojuego ubicado en una zona desconocida del Borde Exterior, durante la era de La Alta República, conocida como la época dorada de los Jedi. Incluirá nuevos lugares para explorar a lo largo de historias nunca contadas con personajes únicos, cada cual con su propio camino, habilidades y roles. Según apuntan desde la desarrolladora, la entrega se construirá sobre la amplia experiencia de Quantic Dream a la hora de crear profundas y absorbentes narrativas. Como es habitual en las producciones del estudio, las decisiones tomadas por los jugadores representarán el corazón de la experiencia, ya que cada elección podrá tener un gran impacto en el curso de la historia. Como adelantábamos, ‘Eclipse’ se encuentra actualmente en una fase temprana de desarrollo en París, Francia, y Montreal, Canadá. El proyecto cuenta con la participación de un amplio equipo de escritores, creadores de videojuegos y expertos en historias interactivas, todos ellos con una amplia experiencia y afinidad al universo Star Wars. Por el momento no se ha desvelado ventana de lanzamiento ni plataformas de destino, estaremos atentos durante los próximos meses para ampliar novedades. Mientras tanto, no olvides echar un primer vistazo al tráiler de presentación.