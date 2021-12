'The Big Bad Wolf y Nacon' son portadores de malas noticias, ya que el desarrollador y editor confirman el desplazamiento en la fecha de lanzamiento del próximo capítulo de la conocida franquicia de chupadores de sangre ‘Vampire: The Masquerade – Swansong’, hasta el 19 de mayo de 2022. El juego de rol narrativo ya se había pospuesto de 2021 a febrero de 2022 y ahora suma otro nuevo retraso a su estreno.

Para no faltar a la tradición, los desarrolladores alegan que han tenido que tomar esta dolorosa, pero necesaria decisión. También afirman que “el tiempo extra servirá para pulir el juego, así como para mejorar la calidad general del título”, algo, por otra parte, también obligado en cualquier declaración de este tipo.

El coronavirus frena a los poderosos vampiros

También se repiten las razones que han impulsado el nuevo retraso: la pandemia de Covid-19 es la principal justificación del estudio. Según parece, los planes han tenido que cambiarse para preservar la salud del equipo y garantizar unos altos niveles calidad: “Es cierto que la pandemia también ha afectado nuestra planificación, pero este retraso permitirá aplicar un pulido adicional y nos dará algo de tiempo extra para el control de calidad”, explican los desarrolladores del título. “Somos un equipo pequeño pero muy apasionado, con muchas ganas de crear una experiencia inmersiva que compita con el tipo de narrativa personal que experimentarías en un juego de mesa”, complementa la nota.

Cuidado con las interacciones sociales

‘Swansong’ promete un estilo en el que las consecuencias de las acciones durante el juego sean realmente impactantes, tanto en las interacciones sociales entre los personajes, como en la investigación que se desarrolla durante la trama. El jugador podrá controlar tres vampiros únicos, cada uno con sus características y habilidades, que se pueden maximizar durante el juego.

La historia nos pone en el camino de Hazel Iversen, un personaje que "pretende establecer su poder y hacer respetar 'The Masquerade, la ley de los vampiros' difundida para asegurar que los humanos nunca sepan de la existencia de estas criaturas de la noche”. Si no cambian los planes, ‘Vampire: The Masquerade – Swansong’ se lanzará el 19 de mayo de 2022. El juego estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch y PC a través de Epic Games Store.