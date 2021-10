Activision ha presentado las características generales del popular modo Zombis de ‘Call of Duty: Vanguard’. La nueva edición del modo cooperativo será una secuela directa de su equivalente en ‘Call of Duty: Black Ops Cold War’, y, por esta razón, el desarrollo no correrá a cargo del estudio principal de la entrega y responsable tanto de la campaña como multijugador del nuevo juego. Esto quiere decir que la vertiente no estará desarrollada por Sledgehammer Games, sino por Treyarch, el estudio líder del título anterior de la serie.

Aun con todo, la ambientación se mantendrá en la Segunda Guerra Mundial, igual que el juego principal, pero con los elementos místicos y conceptos comunes de las batallas contra las fuerzas muertas, como las extrañas armas que se pueden utilizar para defenderse de las oleadas de muertos vivientes y demás entes terroríficos.

Con esto, el modo cooperativo para cuatro jugadores continúa y expande la historia del éter oscuro que se ha promovido con éxito en ‘Call of Duty: Black Ops Cold War’. Ambientado en la Segunda Guerra Mundial en las ruinas de Stalingrado, esta nueva encarnación de los Zombis nos llevará a los rincones más oscuros del ocultismo, donde los mortales se vinculan con entidades del éter oscuro para obtener un poder inconmensurable... Pero ¿a qué precio? El primer vídeo seguro que aporta alguna ligera idea. Llegará a las plataformas de la generación actual, PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC, así como para Xbox One y PlayStation 4, a partir del 5 de noviembre.