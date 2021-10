Muy buenas noticias para los amantes de la franquicia ‘Grand Theft Auto’, ya que desde las oficinas de Rockstar Games se ha confirmado que la venerada serie recibirá una nueva trilogía que contiene el juego ‘Grand Theft Auto III’, ‘Grand Theft Auto Vice City’ y ‘Grand Theft Auto San Andreas’. La compilación se llamará ‘Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition’ y se lanzará a finales de este año para Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y PC a través de Rockstar Games. También está prevista una versión móvil para dispositivos iOS y Android, pero habrá que esperar un poco, ya que se lanzará en 2022.

El volumen se lanzará a modo conmemorativo por la celebración del vigésimo aniversario del lanzamiento de ‘GTA III’, el título llegó a PlayStation 2 el 22 de octubre de 2001. Todavía no se han concretado los detalles específicos de la compilación, pero desde la desarrolladora aseguran que los juegos contarán con significativas actualizaciones, como, por ejemplo, mejoras gráficas y una jugabilidad adaptada a los estándares actuales.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Después de dos títulos lanzados para PlayStation, con gráficos más simples y una vista completamente vertical mirando hacia abajo estilo 2D, el cumpleañero (‘Grand Theft Auto III’) cambió las reglas de la franquicia. El tercer título de la serie llegó a PlayStation 2 y dio paso al enfoque de tercera persona de la serie. Ofreciendo un revolucionario nivel de libertad e inmersión a los jugadores, la obra supuso tal éxito que en PlayStation 2 se produjeron otros dos enormes títulos, ‘Grand Theft Auto Vice City’ y ‘Grand Theft Auto San Andreas’, que con toda lógica son los que completan la trilogía lanzada por Rockstar.

Las celebraciones del aniversario continuarán en ‘GTA Online’ con eventos especiales y sorpresas este otoño, que incluyen ropa y cubiertas conmemorativas, mientras que a finales de este año llegará una nueva aventura en la que ayudaremos a algunas caras conocidas y familiares en sus intentos de "negocios legítimos".