Kalypso Media y el desarrollador Realmforge Studios han anunciado la fecha de lanzamiento de ‘Spacebase Startopia’ en Nintendo Switch. Desde el 24 de septiembre, todos los comandantes de la híbrida podrán atender a los visitantes extranjeros de vacaciones desde la comodidad de su casa o sobre la marcha. El exitoso proyecto presenta el reto de cuidar de una variedad de seres extraterrestres a bordo de una estación espacial con forma de donut. A través de tres cubiertas diferentes (la Sub Deck, Bio Deck y Fun Deck) los jugadores edifican y gestionan su pedazo de paraíso en el espacio, además de defenderse de las hordas de piratas e invasores espaciales.

La edición para Nintendo Switch traslada el formato a cualquier lugar, ofreciendo nuestra propia estación espacial y un elenco de artilugios galácticos para despertar el interés de una serie de formas de vida alienígenas diversas, que se pueden convertir en empleados o ser simples visitantes. Además de entretenimiento como las discotecas nocturnas, la terapia con ballenas espaciales y los cafés para gatos, dispondremos de la inestimable ayuda de la sarcástica IA de la estación, “VAL”, que es muy inteligente y no tiene nada de homicida.

El formato es capaz de cautivar con su original mezcla de estrategia de simulación económica y construcción de un imperio junto a las clásicas escaramuzas de los juegos de estrategia en tiempo real y una buena dosis de humor. Además del modo campaña y el versátil modo batalla, también tiene modos multijugador competitivo y cooperativo para hasta cuatro jugadores. Y sí mantener las tres cubiertas de la estación espacial, entretener a las ocho razas alienígenas y defenderte de invasores no fuera un desafío en sí mismo, la IA que hace las veces de narrador dinámico no hará el asunto más sencillo y comentará todo lo que ocurra de una forma adorable pero mordaz. El juego está disponible en PC/Linux/Mac, Xbox (One, Series X|S) y PlayStation 4|5. La versión para Switch se estrenará el 24 de septiembre.