Los jugadores de ‘GTA Online’ tienen esta semana una nueva oportunidad para ampliar sus garajes con un bólido clásico tan rápido como un ganador de carreras de caballos. Hablamos del Vapid Dominator ASP, que ya se encuentra disponible para todos los jugadores en Southern San Andreas Super Autos. No olvides pasarte por Car Meet de LS antes del 18 de agosto y recibirás gratis, también, la exclusiva chaqueta LS Customs. Los socios del CMLS que alcancen (o hayan alcanzado ya) el nivel de reputación 20 antes de ese día recibirán una bonificación de 250.000 GTA$.

Continúan las carreras urbanas, esta semana con el doble de GTA$ y RP. Después de diseccionar tu coche de fábrica y convertirlo en una bestia temida en las calles de Los Santos, prueba su eficacia en las series de carreras urbanas, disponibles solo para socios del Car Meet de LS. Durante toda la semana, ganarás el doble de GTA$ y RP por participar. Además, cruzar la línea de meta será aún más dulce esta semana, ya que las carreras urbanas otorgan recompensas dobles, mientras que colocarse entre los 4 primeros en 5 carreras de persecución se premiará con el coche Annis ZR350 de LS Tuners.

Conduce coches nuevos e inéditos en la pista de pruebas

No olvides pasarte por la pista de pruebas del Car Meet de LS y date una vuelta con el Emperor Vectre. Oye cómo ruge y añádelo a tu colección la semana que viene, cuando salga al mercado. Esta semana, el peligro llega por todas partes, ya sean los Vagos, los Ballas, yonquis armados o militares sembrando el caos por todas partes. Resiste una oleada tras otra de enemigos en las partidas de supervivencia y ganarás el doble de GTA$ y RP durante los próximos siete días.

Últimamente los mercados no hacen más que subir, bajar y dar bandazos, así que agárrate, que vienen curvas. Haz acopio de productos de contrabando (ya sea mercancía, armas, etc.) y mantenlos a salvo de las zarpas de tus competidores en las batallas comerciales para ganar el triple de dinero y RP. Cuando hayas acabado de darle al tubo de escape, pásate por el vestíbulo de The Diamond Casino & Resort y juega a la Ruleta de la Fortuna para ganar GTA$, RP, aperitivos, ropa y mucho más. Esta semana, el vehículo del podio es el Canis Seminole Frontier.

Como es habitual, llegan las bonificaciones y descuentos. Nunca había sido tan fácil legitimar tus operaciones y actuar dentro de la legalidad: esta semana, todas las oficinas de ejecutivo están a mitad de precio. Y, ya de paso, si vas a pillar un vehículo nuevo, no olvides que estos están en oferta: Lampadati Tigon, Mammoth Squaddie, RO-86 Alkonost, Vapid Ellie, y el Grotti Itali GTO.