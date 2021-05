Hablar de supervivencia para un solo jugador, es hablar de 'Subnáutica'. En 2019, la desarrolladora Unknown Worlds Entertainment sorprendía a los fans del género de supervivencia transportándolos hasta el fondo de los océanos. Ahora, dos años después, el estudio norteamericano estrena la secuela como juego independiente para Steam, Mac, PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Nintendo Switch y Xbox Series X|S.

Eso ya lo saben los jugadores que pudieron probar su beta, tan solo para PC, durante mucho tiempo antes del lanzamiento (el 30 de enero de 2019 ya estaba disponible una versión previa en acceso anticipado), lo que ha permitido a sus desarrolladores recibir la respuesta de la comunidad y afinar esta versión final, que llega a todas las plataformas el 14 de mayo, incluyendo, por supuesto, a consolas de nueva generación. Ahora bien, la entrega original acertó con crítica y público, pero ¿será capaz 'Subnáutica: Below Zero' de repetir la jugada?

Ampliando el repertorio

Con el primer proyecto los jugadores pudieron disfrutar de una historia contada sin una guía clara que tomaba forma lentamente, un gran sistema de artesanía y un formato de supervivencia sin violencia. Con 'Below Zero', la desarrolladora ha conseguido preservar la forma de contar la historia y, además, ha integrado un elenco de actores que han añadido voces a nuestros viajes por las profundidades. Así nos veremos encarnando a Robin Ayou, una bióloga marina que trabaja para Xenoworx, empresa de investigación que acaba de ser absorbida por la multinacional llamada Alterra. En esta ocasión, la narrativa gira en torno a la misteriosa muerte de nuestra hermana, Sam, que trabajaba para la compañía en el planeta 4546B.

Lo primero que llama la atención es que, a diferencia de ‘Subnáutica’, nuestro personaje aterriza en tierra firme, o más bien hielo, en lugar de un medio acuático. En esta entrega los viajes y exploración en tierra firme son algo recurrente, pero tranquilos, que Robin se da cuenta pronto que lo más interesante está mucho más abajo.

El personaje está muy conseguido, y el gran trabajo con el casting incentiva los primeros impulsos empáticos para pasar a enamorarnos poco a poco de nuestra protagonista. Puede que aquellos que buscan la absoluta soledad les pueda resultar molesta la voz de Robin, pero lo que hemos comprobado es que las historias y pensamientos que escuchamos hacen más llevaderas las escapadas para recoger suministros.

Zona de exploración submarina

En ‘Subnautica: Below Zero’ también disfrutaremos de historias que nos mostrarán vida inteligente anterior en el planeta hasta trasladarnos, poco a poco, a descubrir su tecnología, construcciones y artesanía. El trabajo del jugador también pasa por conocer todos sus secretos al tiempo que controla su temperatura corporal. Ya no solo hay que tener cuidado con el oxígeno, ahora además podremos morir de frío. Gracias a este sistema, la exploración es más interesante y supondrá un mayor reto. Durante los tiempos dedicados a la exploración, es normal encontrar objetos conocidos, pero ‘Below Zero’ añade nuevos ítems y diferentes tecnologías que se deben ir descubriendo y analizando para revelar sus características o funciones. Además, en tierra firme, también espera la gravedad, y mejor tomar algunas precauciones, ya que una caída desde muy alto nos podría arruinar la tarde.

Conclusiones

Sería injusto afirmar que 'Subnáutica: Below Zero' es alguna especie de expansión de contenido en lugar de un juego nuevo, porque no es así. Aunque el árbol de tecnología es prácticamente idéntico, durante los últimos meses el estudio ha ido incorporando elementos, refinando la historia y contenido hasta convertirlo en un juego independiente de principio a fin. El diseño de los mapas y biomas son excelentes, al mismo nivel de la primera entrega, y es algo que se agradece, ya que tenemos a nuestro alcance nuevos e interesantes invitados en lugares diferentes. Si te gustó 'Subnáutica', su continuación te va a encantar y volverás a perderte en la inmensidad y belleza del océano.