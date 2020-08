Primeros detalles de 'Wonder Boy: Asha in Monster World', anunciado para PS4 y Switch

El editor ININ Games y Studio Artdink han anunciado la llegada de 'Wonder Boy: Asha in Monster World' para PlayStation 4 y Nintendo Switch. El título se lanzará a principios de 2021 aún sin fecha específica y estará protagonizado por Asha, la aguerrida guerrera que fue figura principal de 'Monster World IV'. Se acompañará de su fiel, simpático y azul Pepelogoo y ambos deberán embarcarse en una nueva aventura para enfrentarse a otro grupo de monstruos, liderado por una misteriosa entidad maligna que amenaza con sumir su mundo en el caos.

En el proyecto también colaboran varios autores del 'Wonder Boy' original, como el padre de la serie Ryuichi Nishizawa, el compositor Shinichi Sakamoto, el diseñador de personajes Maki ?zora y el director creativo Takanori Kurihara. La secuela de 'Wonder Boy The Dragon's Trap' estará disponible en 2021 y hasta el momento, las únicas plataformas de destino confirmadas son PlayStation 4 y Nintendo Switch.

La entrega llega después del éxito de 'Wonder Boy: The Dragon's Trap' (remake lanzado en 2017 de 'Wonder Boy III: The Dragon's Trap') y 'Monster Boy and the Cursed Kingdom' de 2018. Asha promete revolucionar por completo la franquicia, renovándola con personajes "habladores y animados". No obstante, para tener un primer contacto con el juego habrá que esperar unos días, ya que estará presente en Gamescom 2020 como parte de la presentación Awesome Indies Showcase.