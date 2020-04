Anunciada fecha de lanzamiento para la revisión de Destroy All Humans!

Destroy All Humans!

Destroy All Humans!

THQ Nordic confirma que su nueva versión de 'Destroy All Humans!', el juego de acción con toques de humor negro extraterrestre en mundo abierto, se lanzará el 28 de julio en PlayStation 4, Xbox One y PC. Para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de probarlo, el juego para PlayStation 2 y Xbox lanzado en 2005, nos pone en la piel de Crypto-137, un alienígena con la misión de destruir a la humanidad durante la década de 1950. Nuestro alíen puede elegir entre variedad de armas para recolectar ADN humano, secuestrar vacas, analizar elementos del medio ambiente y usar mochilas propulsoras, módulos para conseguir invisibilidad o la capacidad de apoderarse de un cuerpo humano, entre otros.

La puesta a punto está siendo desarrollada por el equipo alemán Black Forest Games, propiedad de THQ Nordic. En esta versión encontraremos entornos de juego completamente reconstruidos con muchos escenarios para explorar a bordo de nuestro platillo volante, que estará equipado con características para la guerra contra la tierra y más armas para reducir sus ciudades a escombros. El juego llegará con un total de seis ciudades diferentes con características únicas, que una vez desbloqueadas serán completamente accesibles.

En este caso, las novedades y mejoras para la rehabilitación se han desarrollado con la intención de mantener la esencia del original. Los diálogos, mapas y misiones deberían mantener el mayor nivel de fidelidad y no contará con vertientes de juego multijugador. Mientras hacemos algo de tiempo hasta que podamos invadir la tierra este verano, te dejamos con el vídeo que anuncia la fecha de lanzamiento del juego.

Destroy All Humans! - Release Date Trailer