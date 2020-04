PUBG y Octopath Traveler llegan a Stadia acompañados de nuevas exclusivas temporales

Google ha celebrado un nuevo Stadia Connect, la retransmisión que utiliza la compañía para anunciar y repasar las novedades más jugosas del catálogo de videojuegos de su plataforma en streaming. Uno de los aspectos más destacados del evento ha sido el anuncio de 'PUBG', que ya está disponible en la plataforma en versión estándar gratuita con Stadia Pro, o bajo la configuración Pioneer Edition, que incluye, además del juego base, el Survivor Pass: Cold Front y una serie de máscaras exclusivas. Se confirma el lanzamiento de 'Octopath Traveler', el histórico JRPG de Square Enix de estilo 16 bits. Después aterrizar en Nintendo Switch y PC, finalmente también se alojará en los servidores del servicio de Google. La compañía además anunció que están trabajando con Square Enix para ofrecer más juegos de la casa de software japonesa.

Asimismo, Google reveló, al más puro estilo: "Estreno Mundial", algunos juegos que dispondrán de un periodo de exclusividad temporal en Stadia. Es decir, debutarán en la plataforma y solo se podrán jugar durante un tiempo antes de lanzarse versiones en otros sistemas. El primero es 'Get Packed', que ya está disponible. Otros "First on Stadia" son 'Crayta', un juego de carácter creativo, y 'Embr', una especie de título cómico de extinción de incendios ambientado en un mundo hipercapitalista. Tendrá un periodo de acceso anticipado que comienza el 21 de mayo.

Otro punto destacado del evento fue la revelación que confirma la colaboración de Google con EA para llevar los juegos de la compañía a Stadia, incluido 'Star Wars: Jedi Fallen Order¡. El juego, junto con 'Madden NFL' y 'FIFA', se estrenará en el servicio de transmisión en algún momento de este año. Por último, Stadia Connect también guardo espacio para los suscriptores de Stadia Pro. Desde el primer día del próximo mes de mayo, los suscriptores de la versión de pago de la plataforma de Google podrán jugar sin tener que pagar a 'Zombie Army 4: Dead War', el nuevo episodio de la serie spin-off Rebellion; 'SteamWorld Heist', la secuela de 'Steamworld Dig' del equipo sueco de Image & Form; y 'The Turing Test', la aventura subjetiva llena de rompecabezas desarrollada por Bulkhead Studio y publicada por Square Enix a través del programa Collective, destinado a financiar proyectos de desarrolladores independientes en todo el mundo.



Stadia Connect – 28.04.2020