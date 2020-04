'Death Stranding' retrasa su publicación por el cierre temporal de Kojima Productions

Kojima Productions ha confirmado algo que se venía escuchando con fuerza desde hace jornadas: un retraso en la publicación de la versión para ordenador de 'Death Stranding'. El estudio de Hideo Kojima cambia la fecha de estreno del juego del 2 de junio al 14 de julio, aportando al equipo unos días extra destinados al desarrollo adicional. La razón del desplazamiento en la fecha de llegada del título a los ordenadores se debe al cierre temporal de la compañía por la pandemia del coronavirus.

La decisión de posponer el juego fue revelada desde la propia Kojima Productions a través de su cuenta oficial de Twitter: "Tras el cierre temporal de Kojima Productions, hemos tenido que retrasar el lanzamiento de 'Death Stranding' para PC hasta el 14 de julio", explica la casa de software, añadiendo que la nueva fecha "permitirá más tiempo de desarrollo en mitad de la actual demanda de trabajar desde casa".

La crisis de Covid-19 ha logrado el cierre temporal de varios estudios y no han sido pocas las compañías de videojuegos que se han visto obligadas a variar completamente sus planes para garantizar la seguridad de sus empleados. La propia PlayStation, editora inicial del desarrollo de 'Death Stranding', recientemente posponía indefinidamente 'The Last of Us 2', uno de sus lanzamientos más esperados de la temporada para PlayStation 4.

De momento habrá que esperar un poco más para degustar las novedades que incluirá el título, ya de culto, en su versión más actualizada, con novedades como optimizaciones gráficas, un nuevo modo fotográfico, soporte para velocidades de cuadros más altas y monitores Ultrawide. La edición también usará Denuvo Anti-Tamper para evitar la piratería.