'Sky: Children of the Light', la aventura gratuita llega a Google Play

Prepárate para volar en esta aventura social, ya que las puertas del reino de 'Sky: Children of the Light' están abiertas de manera gratuita en Google Play y App Store. Desarrollado por thatgamecompany, creadores de conocidos juegos como 'Journey' o 'Flower' entre otros, en 'Children of the Light' encontramos un juego construido en torno a la compasión y el altruismo, con una historia conmovedora que atraerá tanto a nuevos jugadores como experimentados.

'Sky: Children of the Light' (Niño de la Luz) difunde esperanza por todo el reino y tratan de regresar las estrellas caídas a sus constelaciones. Solo si compartimos la luz para despertar y redimir a los antepasados y antiguas civilizaciones, conseguiremos desvelar todos los misterios y restaurar las estrellas de nuevo.

Para realizar tal tarea, podremos unirnos solos o acompañados con hasta ocho jugadores en línea para explorar los misterios de los siete reinos, cada uno con características jugables específicas, completar misiones en compañía o participar en los diversos mini juegos que hay repartidos por la aventura.

Además de la exploración, como aventura social en constante expansión, hay muchas cosas que hacer una vez que lleguemos al reino de 'Sky': encontrar y ayudar a otros jugadores, construir amistades, y cómo no, evolucionar a nuestro personaje. 'Sky' es un mundo inmenso que podremos recorrer a pie o incluso volando, en el que expresarnos libremente con la amplia selección de opciones de personalización para nuestro protagonista.

Al principio, es posible que nos encontremos un poco perdidos, thatgamecompany no da demasiadas pistas para abrirnos paso por la aventura. Sin embargo, pronto nos encontraremos con otros usuarios con los que podremos interactuar, que al igual que nosotros, se encuentran recuperando tesoros antiguos o salvando espíritus. Recuerda, cuida a tus amistades, esto nos recompensará con energía, fuego y velas de luz.

Si con 'Journey' el estudio consiguió llegar hasta casi lo más alto, 'Children of the Light' va un paso más allá, ofreciendo una experiencia musical única, una paleta de colores y modelados con personalidad, sin olvidarnos de los eventos de temporada y nuevo contenido que se incorporan a la aventura.

Para esta primera temporada la desarrolladora ha estrenado 'Golden Wasteland' en la que los jugadores descubrirán la devastación generada por un grupo de espíritus. 'Children of the Light' se encuentra disponible de manera gratuita para iOS y Android a través de Google Play y App Store.