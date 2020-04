Uncharted: 'The Nathan Drake Collection' y 'Journey' gratis para PS4

PlayStation ha presentado una nueva iniciativa para ayudar a combatir la propagación de coronavirus y animar a los jugadores a quedarse en casa. 'Play At Home' se traduce en una acción que da acceso a juegos de forma gratuita para ayudar a la comunidad a mantenerse entretenida; y, por otro lado, establecer un fondo para ayudar a los pequeños estudios independientes que pueden estar pasando dificultades económicas para que puedan seguir creando experiencias para todos los jugadores.

De esta forma, la compañía ofrece dos juegos de referencia como son 'Uncharted: The Nathan Drake Collection' y 'Journey', que podrán descargarse a partir del 16 de abril gratuitamente hasta el 6 de mayo y disfrutarlos para siempre.

'Uncharted: The Nathan Drake Collection' es una trilogía remasterizada que incluye 'Uncharted: Drake's Fortune', 'Uncharted 2: Among Thieves' y 'Uncharted 3: Drake's Deception'. En cuanto a 'Journey', el juego fue creado por Thatgamecompany en 2012, y se considera una de las mejores producciones independientes de los últimos años. En el título, el jugador explora un desierto e interactúa con otro usuario, sin saber quién es.

Uncharted: The Nathan Drake Collection (PS4)



Journey - Launch Trailer