Estos son los juegos gratuitos PS Plus de diciembre de 2019

Los juegos PS Plus de diciembre de 2019

Los juegos PS Plus de diciembre de 2019

Sony Interactive Entertainment ha revelado oficialmente el listado de juegos gratuitos de PlayStation 4 que pasarán a formar parte de la colección de títulos instantáneos en diciembre de 2019, y que se podrán descargar sin coste por los suscriptores del servicio PlayStation Plus. Se trata de 'Titanfall 2' y 'Monster Energy Supercross The Official Videogame', acompañados del PS Talent 'eCrossminton'. Una variedad de obras muy diferentes entre sí, pero suficiente como para abarcar distintos géneros.



Los juegos PS Plus 2019 de este mes

'Titanfall 2' es el segundo episodio de la serie desarrollada por Respawn Entertainment, estudio también responsable del reciente 'Star Wars Jedi: Fallen Order', un juego de disparos en primera persona con una impactante campaña y un sólido componente multijugador. Los amantes de los juegos de carreras en moto encontrarán mucha diversión en 'Monster Energy Supercross' de Milestone, el videojuego oficial del campeonato del mismo nombre.

Cerramos el año con otra obra surgida de la factoría PlayStation Talents: 'eCrossminton'. Un videojuego deportivo basado en crossminton, un deporte de raqueta donde se juega, tanto individual, uno contra uno, como dobles dos contra dos, en dos campos separados sin red usando un volante y raquetas especiales. Los juegos para suscriptores de PS Plus se podrán descargar de forma gratuita desde PlayStation Store a partir de las 12.00 h. del martes 3 de diciembre de 2019.



Los juegos PS Plus de diciembre de 2019.

Más información en elsotanoperdido.com