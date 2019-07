Nintendo presenta Switch Lite, una versión específica de la híbrida para jugar en modo portátil

Nintendo ha presentado Switch Lite, una consola diseñada específicamente para jugar los títulos de Nintendo Switch en modo portátil. La consola estará disponible a partir del 20 de septiembre en tres colores diferentes: amarillo, gris y turquesa. A diferencia del producto insignia de la familia, Switch Lite tiene los controles integrados y es algo más pequeña que la versión híbrida. No tiene soporte y, como dispositivo enfocado al juego portátil, no puede conectarse al televisor. Por lo tanto, se carga a través de un Terminal USB Type-C y no incluye ni base ni cable HDMI, sin la más remota posibilidad de conectar el dispositivo a una pantalla, ya que solo puede usarse en modo portátil.

En referencia a Switch, la pantalla es un poco más pequeña (5,5 pulgadas) pero mantiene los 720p de resolución del modelo estándar. Incluso el sistema de control marca algunas diferencias, ya que presenta unos controles analógicos mejorados, además de una cruceta sólida a partir de una sola pieza. Los Joy-Con no se incluirán en este sistema y la ausencia de la Vibracion HD o el sensor IR, te obligará a usar un modelo de Joy-Con que se compra por separado para jugar a títulos como '1,2,3 Switch' o aprovechar funciones adicionales como las de 'Pokémon Let's Go Pikachu' y 'Let's Go Eeevee'.

Imagen de la Nintendo Switch Lite. Foto: Elsotanoperdido/ Nintendo

Para obtener eficiencia en un sistema de control integrado en el cuerpo de la consola, esta debe ser ligera, además de resistente con la mejora de su ergonomía. En este punto, el peso del dispositivo se ha reducido significativamente, algo que facilitará su transporte. La batería debe proporcionar un rango de entre tres y siete horas, valores ligeramente superiores al modelo actual, que no garantiza más de 6.5 horas de autonomía.

Con el nuevo dispositivo se puede jugar a todos los títulos del catálogo de Nintendo Switch que sean compatibles con el modo portátil, -aunque algunos juegos tendrán restricciones. En el reverso de las cajas, se ofrecerá información sobre las funciones incluidas y los modos que son compatibles con determinados juegos. Te dejamos sus principales características:

Tamaño - 91.1mm x 208mm x 13.9mm

Peso – 275g aprox.

Pantalla - Táctil capacitiva / LCD 5,5 pulgadas / resolución de 1280x720

CPU/GPU - Procesador Tegra NVIDIA

Memoria - 32 GB /6,2 GB reservados para el sistema operativo.

Comunicación - LAN inalámbrico (compatible con IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) / Bluetooth 4.1 / NFC (comunicación de corto alcance)

Ranura para tarjetas de Nintendo Switch. Ranura para tarjetas microSD, microSDHC. Acelerómetro/giroscopio. Batería de ion de litio/capacidad de la batería 3570 mAh: Tiempo de carga aproximadamente tres horas. Nintendo Switch Lite estará disponible a partir del 20 de septiembre.



Nintendo Switch Lite – Tráiler presentación



