'Detroit: Become Human' sustituye a 'PES 2019' en los PS Plus de julio

'Detroit: Become Human' llega a los juegos PS Plus.

Sony Interactive Entertainment han revelado por medio del blog de PlayStation la modificación de la línea de juegos gratuitos de PS Plus para PlayStation 4, reemplazando en el último momento a 'PES 2019' por un título diferente. El simulador de fútbol Konami, de hecho, ya debería haber aterrizado en la colección de juegos instantánea junto al acrobático 'Horizon Chase Turbo'.

El anuncio de la modificación del listado de juegos PS Plus de julio de 2019, se ha producido a través de un mensaje lanzado en los perfiles oficiales y el blog de PlayStation, donde no se explican los motivos de la alteración y en cierto modo, contribuyen a alimentar dudas entre la comunidad de jugadores y el cabreo para quienes esperaban un título de corte deportivo, que ha sido sustituido por una aventura narrativa.

Es decir, los suscriptores del servicio no pueden descargar 'PES 2019' de forma gratuita como se había prometido y el lugar del último capítulo de la serie Pro Evolution Soccer, lo ocupará 'Detroit Become Human', la icónica aventura de ciencia ficción de Quantic Dream. Todo un peso pesado, que, además, corresponde a la versión Digital Deluxe, que así mismo incluye una copia de 'Heavy Rain', un título que ya obtuvieron a los suscriptores de PS Plus en junio de 2018. La alineación de juegos actualizada estará disponible para los miembros de PlayStation Plus en unas horas para su descarga, con una fecha límite del 5 de agosto.

