'Monster Hunter World' y 'Resident Evil 5': novedades de Xbox Game Pass

Larry "Major Nelson" Hryb ha anunciado los próximos, (inminentes en algún caso) juegos destinados a engrosar el listado de títulos a los que da acceso Xbox Game Pass. La lista de entradas para abril la abre 'Monster Hunter World'. El título de Capcom es uno de los grandes éxitos del pasado año y a partir del 18 de abril los usuarios de Xbox Game Pass podrán disfrutarlo sin restricciones. 'Prey', 'The Golf Club 2', 'Monster Hunter World', 'The Walking Dead: A New Frontier', 'Life is Strange 2: Episode 2' y acercándose el final de mes, 'Resident Evil 5'. Los primeros dos estarán disponibles en breve y el resto se publicarán según señala el calendario que refleja la entrada al servicio:



11 de abril

The Golf Club 2 (Maximum Games)

Prey (Bethesda Softworks)

18 de abril

Monster Hunter World (Capcom)

The Walking Dead: A New Frontier (Skybound Games)

24 de abril

Life is Strange 2 Episodio 2 (Square Enix)

25 de abril

Resident Evil 5 (Capcom)

'Xbox Game Pass' es un servicio de suscripción que ofrece acceso a más de 150 títulos de Xbox One y retrocompatibles de Xbox 360. Apuntar que Game Pass y Live Gold son dos servicios independientes, es decir, se puede tener Game Pass sin Gold, aunque este último es necesario para acceder a las funciones online como los modos multijugador. Con la suscripción, los juegos se descargan en la consola sin límites, eso sí, la disposición depende de la suscripción y una vez se cancele, los títulos se eliminarán automáticamente del disco duro de la consola.

Más información en elsotanoperdido.com