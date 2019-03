El terror 'Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted' llegará a esta primavera

Si eres un amante del terror clásico y dispones de sistema PlayStation VR, seguro que te interesará conocer el lanzamiento de 'Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted' una colección de experiencias en realidad virtual basadas en los juegos originales de la saga, pero con elementos nuevos.

Es fácil pensar que se trata de una simple adaptación del videojuego original, pero no es así. Por primera vez, los personajes y situaciones de la saga 'Five Nights at Freddy's' se podrán vivir en realidad virtual, demostrando lo mucho que las experiencias familiares nos pueden resultar de lo más terroríficas. De acuerdo con Steel Wool Studios, PS VR es el medio ideal para la saga. Al jugarlo en un dispositivo móvil o a través de un monitor, existe una cierta sensación de protección. El usuario sabe que no va a suceder nada malo, que nada va a pillarle desprevenido. Sin embargo, con la realidad virtual, sentirás que estás en la pizzería, rodeado de pasillos tenebrosos y rejillas de ventilación sospechosas. Da la sensación de que algo va a abalanzarse de un momento a otro. También podremos vernos las caras con Freddy, Bonnie y la Chica a escala real, algo que puede ser toda una experiencia aterradora.

Ahora se podrá usar el mando o los PlayStation Move para interactuar con los controles de las puertas y las luces de la oficina, coger objetos en los juegos de reparación, pulsar botones del mando a distancia, resolver puzles o activar la linterna. Todas las acciones del juego original, pero desde una perspectiva totalmente inmersiva. Pero también se han anunciado funciones exclusivas. Por primera vez en la saga, se podrán conseguir coleccionables con los que jugar en el mostrador de premios: peluches, cabezudos, figuras de acción y más. Por suerte, no tardará demasiado en llegar, ya que 'Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted' estará disponible para PS VR esta primavera.

