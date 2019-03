'Days Gone' presenta al detalle todas sus ediciones de lanzamiento

PlayStation España ha lanzado una guía de compra para 'Days Gone', el título desarrollado por el estudio americano Bend Studio que llegará a España, para PlayStation 4, el próximo 26 de abril. La compañía pretende que los usuarios tengan toda la información de las diferentes opciones disponibles en el momento en que vayan a adquirir su edición del juego entre las cinco ediciones en nuestro país:

'Days Gone' se pondrá a la venta con las siguientes ediciones en formato digital:



Edición Digital Estándar

Edición Digital Deluxe, que incluirá el juego en formato digital, el libro de ilustraciones digital "The Art of Days Gone" editado por Dark Horse Comics, la banda sonora en formato digital y los siguientes contenidos descargables: tres skins de moto de errante, el desbloqueo anticipado de la habilidad "manitas" y un tema dinámico para PS4 inspirado en el juego.

La compra anticipada de estas ediciones en PlayStation Store tendrá como incentivo el desbloqueo anticipado de la "ballesta de errante" y las siguientes mejoras para la moto de Deacon: Mejora de carenado #1, Mejora de depósito #1 y Mejora de nitro #1.

Contará también con las siguientes ediciones físicas:



Edición Estándar



Edición Especial, que presenta el juego en un steel-book metálico, el libro de ilustraciones digital y físico "The Art of Days Gone" editado por Dark Horse Comics, la banda sonora del juego en formato digital y físico, y los siguientes contenidos digitales: tres skins de moto de errante, el desbloqueo anticipado de la habilidad "manitas" y un tema dinámico para PS4 inspirado en el juego.

Edición Coleccionista, ofrecerá los mismos contenidos que la Edición Especial y una figura de Deacon St. John, protagonista del juego, esculpida por Gentle Giant Ltd., seis pines de coleccionista inspirados en el juego, cuatro calcomanías y un parche de Days Gone.

