Así es 'Shadowbringers', la próxima expansión de 'Final Fantasy XIV'

ha aportado mucha información sobre '', la tercera expansión deEl multijugador crecerá el próximo año con cantidad de contenido inédito ampliando la historia relacionada con los ejércitos imperiales de Garlemald. La expansión narrará lo sucedido con el Warrior of Light poco después de la caída de los Scions y se descubrirá su camino para convertirse en el Warrior of Darness. Con la expansión el límite de nivel pasará de 70 a 80, habrá optimizaciones en el sistema de batalla y más jobs.

'Shadowbringers' también contará con nuevas áreas, como The Rak'Tika Greatwood y Amh Araeng. Asimismo, habrá más mazmorras, enemigos, tribus y diversas incursiones. Junto con la nueva expansión, se lanzará una actualización que llevará el juego hasta su versión 4.5, donde se incorporará el Mago Azul, un modo New Game Plus y la característica de juego Trust para personaje no jugables. Esta característica opcional es similar a la implementada en 'Final Fantasy XI', y permite a los jugadores desarrollar misiones con personajes no jugables.

Por otro lado, la desarrolladora advierte que el juego dejará de soportar sistemas operativos Windows de 32 bits. Además, incorporará nuevos centros de datos en Europa. La actualización 4.5 también presentará el "Sistema de visita mundial", a través del cual, "los jugadores podrán moverse libremente entre los Mundos dentro de su Centro de Datos para jugar con amigos". Como habíamos anticipado también se incorporará el Mago Azul. Estará disponible para todos aquellos que tengan 'A Real Reborn', hayan alcanzado el nivel 50 como discípulos de guerra o magia y hayan completado la historia principal 2.0. El lanzamiento de la expansión está previsto para principios del verano de 2019, aunque la desarrolladora ha prometido ampliar la información sobre 'Shadowbringers' el 2 de febrero de 2019, en el Final Fantasy XIV París Fan Festival.

