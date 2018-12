'Marvel's Spider-Man': Todo lo que los amantes del género pueden esperar

, y cómo tal, ha protagonizado gran cantidad de videojuegos. Desde la época del Atari 2600, hasta las últimas producciones para la anterior generación de consolas, los seguidores de nuestro arácnido amigo han recibido obras de calidad bastante variables.

Pero ahora, Insomniac Games, desarrolladora que nunca antes había trabajado con el héroe creado por Stan Lee y Steve Ditko, estrena 'Marvel's Spider-Man' en PlayStation 4 con el ambicioso objetivo de explorar una nueva línea y cimentar su futuro en este sector. Como ya se hizo con 'Spider-Man: homecomig' en el universo MCU (Marvel Cinematic Universe), aquí encontramos una serie inédita que no se corresponde con una simple versión reformulada de lo que hemos visto con anterioridad. La desarrolladora ofrece una versión del héroe que mezcla características conocidas, combinándolas al mismo tiempo con novedades que ayuden a sostener un universo nuevo que no depende de elementos anteriores para existir. Lo repasamos todo en las siguientes líneas.



Una nueva línea para el héroe más querido de Marvel



Para forjar este nuevo conjunto se ha realizado un exhaustivo análisis del pasado del héroe y se ha definido el modelo que se emplearía en 'Marvel's Spider-Man', adaptando algunos elementos que han funcionado a lo largo de los últimos años y tomando como referencia el título más emblemático del personaje hasta el momento, 'Spider-Man 2: The Game' desarrollado por Treyarch en 2004 para PlayStation 2, Xbox y GameCube. Esta entrega, terminaba de reforzar el concepto de entornos abiertos y movimiento mediante "balanceos" que perfilaba el estudio en el anterior título de la serie 'Spider-Man: The Movie'.

En Marvel's Spider-Man se presenta una versión más madura de Peter Parker, que lleva ejerciendo como justiciero desde hace ocho años. Sin embargo, mientras su carrera como azote del crimen transcurre de éxito en éxito, no se puede aplicar lo mismo a su vida personal. Parker tiene problemas en sus relaciones personales y no parece ser capaz de mantener un empleo que le permita pagar el alquiler regularmente.

La tía May continúa siendo un elemento importante en su vida y siempre está cuando necesita un consejo o algunos dólares para no quedarse en la calle. Aquellos tiempos en los que trabajaba de fotógrafo en El Daily Bugle para el insufrible J.J Jameson, han quedado atrás, y ahora Parker ha decidido explotar profesionalmente sus conocimientos científicos junto al prometedor Doctor Otto Octavius, un brillante investigador que se encuentra muy cerca de lograr un descubrimiento revolucionario en el mundo de las prótesis.

Tras años de lucha contra el Rey del Crimen, Kipgking (aquí Fisk), el cabeza de tela por fin logra capturarlo y meterlo entre rejas, algo que el propio villano asegura, es un error. Lo cierto es que no transcurre mucho tiempo desde que es encarcelado hasta que bandas de delincuentes comunes y un nuevo grupo llamado los 'Demonios' intentan hacerse con las calles de Nueva York para llenar el vacío de poder que se ha creado con el mayor delincuente de la ciudad en prisión.



El científico y justiciero Peter Parker

El objetivo de Spider-Man es descubrir el origen de estos nuevos criminales y detenerlos para garantizar que la ciudad disfrute de la paz que tanto necesita. Para complicar más la situación, a partir de cierto momento también habrá que hacer frente a los mercenarios de Silver Sable, que no deja claro si es aliada del héroe.

Intercalando la acción, además de tomar el control de nuestro amistoso vecino Spider-Man, encontramos secuencias donde Peter Parker recibe todo el protagonismo. En estas secuencias, el juego deja los combates de lado para centrarse en la narrativa, presentando algunos rompecabezas ambientales y desafíos de lógica con dificultad variada. Este mismo sistema de cambio de roles se repite en algunos tramos que también nos permite asumir el control de Mary Jane, que en 'Marvel's Spider-Man' surge como una intrépida periodista.

En principio, las escenas donde nos encargamos de su control tienen un perfil similar a las de Peter, pero rápidamente queda patente que su punto fuerte es la investigación furtiva, espiando y tratando de ocultarse entre cajas y muebles. Con tiempo, Mary Jane también puede emplear determinados elementos y herramientas que la permiten distraer a los enemigos y evitar la confrontación directa. Sin embargo, el juego deja patente que no es una heroína y que el sigilo y la discreción extrema son las únicas soluciones para no sufrir ningún daño.

Del mismo modo que Mary Jane, (que ya tenía intereses periodísticos en 'Ultimate Spider-Man'), el resto de la historia también está repleta de figuras reconocibles del universo del héroe. Muchas de ellas, aunque no sean precisamente inéditas, adoptan caracterizaciones menos conocidas como, por ejemplo, Norman Osborn, que continúa ejerciendo como empresario de éxito sin demasiado interés por la ética, pero aquí, además, tras entrar en política ha conseguido ser elegido alcalde de la ciudad.

Incluso la caracterización de la Tía May se ha estudiado para cuadrar el argumento. Insomniac Games ha optado por desligarse de la anciana frágil de los cómics clásicos y recupera el carácter del personaje en 'Asombroso Spiderman – Un nuevo día', donde trabaja activamente a tiempo parcial en el refugio para vagabundos dirigido por Martin Li, también conocido como 'Mr. Negativo' (más problemas para el hombre-araña). Y claro, llegados a este punto no podíamos dejar pasar la presencia de Miles Morales, aunque es preferible no revelar su papel en la historia para no estropear ninguna sorpresa.



Rapidez y fluidez arácnida



Parte de las mecánicas importantes de 'Marvel's Spider-Man' consisten en balancearse y moverse con velocidad entre edificios, algo que supone un proceso agradable y fácil de dominar, permitiendo que el jugador se traslade muy rápido entre los diferentes puntos del mapa. Conforme el héroe sube de nivel también es posible desbloquear habilidades que permiten que cada movimiento sea aún más placentero y natural, aumentando la sensación de control al saltar y colgarse por los cielos de Nueva York. Después de algunas misiones, el juego también desbloquea un sistema de viaje rápido que incluye algunas secuencias graciosas durante el proceso de carga.

En lo que se refiere al sistema de combate, es difícil no percibir cierta influencia de lo que Rocksteady hizo con la serie 'Arkham'. Sin embargo, innova lo suficiente como para diferenciarse de un Batman que dispara telarañas y se balancea. Las diferencias son palpables, por ejemplo, en lugar de contraatacar, Spidey utiliza su agilidad para escapar de golpes y garantizar una situación de ventaja. Esto es muy útil, especialmente en los momentos iniciales del juego, donde el héroe es más frágil y no aguanta demasiados golpes antes de regresar a la pantalla del último punto de control.

La característica que se ocupa de sumar los golpes también funciona de forma diferente y sirve más como una especie de contador que como un sistema que activa acciones especiales. En 'Marvel's Spider-Man', por el contrario, dependen de una barra de concentración que se rellena progresivamente cuando se derrota a un enemigo, se realiza un movimiento para esquivar un golpe en el momento correcto o se emplean los artilugios del héroe.

Pero hay más rasgos distintivos, puesto que el sistema de concentración no sólo actúa para activar movimientos letales especiales, también controla la capacidad del hombre araña para recuperar vida, algo que crea una relación de riesgo y recompensa que te lleva a decidir en un instante si es mejor acabar rápido con un enemigo o guardar una barra para recuperarse de un inesperado ataque. Estas cuestiones netamente estratégicas surgen constantemente y sólo depende del jugador decidir cuál es la mejor opción durante fragor de la batalla.

Otro punto diferencial son los gadgets o accesorios desarrollados por Peter, que funcionan de forma muy diferente al arsenal que emplea el jefe de Alfred Pennyworth. Además de un lanzador de telarañas convencional y uno con potencia extra, contamos con ataques eléctricos, bombas araña que enredan a los enemigos dentro de un radio de acción, minas que atrapan enemigos, un robot-araña que ataca e incluso un dispositivo antigravedad que lanza a los enemigos por al aire. Pero hay más alternativas, ya que se puede interactuar con elementos del escenario para lanzarlos sobre los enemigos y, más adelante, es posible incluso tirar de las armas de los enemigos para desarmarlos. Los más pacientes también pueden apelar a la furtividad, usando la altura y la agilidad del héroe para abatir y atrapar enemigos sin ser vistos.

'Marvel's Spider-Man' también apuesta por un sistema de evolución tradicional donde alcanzar nuevos niveles se premia con puntos de habilidad que se cambian por mejoras de ataque, movimiento y defensa. Para completar la personalización, hay tres espacios para modificaciones que aseguran más resistencia a ataques físicos o disparos, una mayor capacidad de recuperar vida o un radar con más radio de acción que revela elementos ocultos por el mapa, entre muchos otros alicientes.

No obstante, para equiparlas, además de alcanzar un nivel determinado para desbloquearlas, es necesario haber acumulado cierta cantidad de fichas, que también se utilizan para liberar nuevos gadgets y evolucionarlos. Las hay de diferentes tipos y se obtienen al completar objetivos, lo que significa que si quieres completar el juego prepárate para realizar muchas actividades paralelas. Una de las motivaciones principales en este sentido son los diferentes trajes del héroe, que garantizan, además, de apariencias variadas, nuevas habilidades especiales para usar en las batallas.

Desafortunadamente, esto finalmente permite que el juego acabe sufriendo la famosa reiteración de tareas típicas de los juegos de mundo abierto. Entre los muchos desafíos paralelos se incluyen misiones para desarmar bombas, perseguir drones, abatir enemigos silenciosamente, solucionar crímenes variados, encontrar mochilas, fotografiar puntos de interés del mapa o liberar algunas bases de enemigos. A eso todo se suman acciones medioambientales como limpiar puntos contaminados por residuos, curar palomas infectadas con virus mortales y hasta retirar basura del océano.



Obligado para los coleccionistas

También hay una cantidad generosa de crímenes procedurales en Nueva York, y siempre se puede emplear algo de tiempo para ayudar y sumar, de paso, unos puntos de experiencia. El elemento común entre ellos es que se pueden resolver en pocos minutos, algo que acaba sirviendo como estímulo para acudir a la ayuda cada vez que surge la oportunidad. Como si esto no fuera suficiente, el juego también esconde una colección de portadas de periódicos, puntos turísticos y una cantidad generosa de edificios muy reconocibles para los conocedores del universo Marvel esparcidos por el mapa.

Técnicamente, 'Marvel's Spider-Man' aprovecha bien el potencial de PlayStation 4 Pro (plataforma usada). El juego se mantiene fluido, rápido y sólido en todo momento y la ciudad luce perfecta incluso cuando se cruza de punta a punta a toda velocidad, tanto surcando los tejados de los edificios o realizando balanceos a pie de calle entre coches y peatones. En este sentido los modelados de personajes llaman la atención por su calidad, pero se percibe que peatones y otros elementos secundarios de los escenarios no han recibido tanta atención.

No obstante, la adaptación ha sabido mantener y transmitir el característico humor del personaje original, que a la postre es una de las fuerzas principales de la historia. El cabeza de tela es un experto en repartir tantos golpes como chistes durante las batallas y, además, la decisión de transformar a J.J. Jameson en un rabioso locutor de podcasts ha resultado una solución genial para garantizar su presencia activa en el juego sin necesidad de forzar. En relación al audio, las voces, entonación de los dobladores y la adaptación tienen un buen nivel, que no llega a ser excelente, con actuaciones correctas en castellano que simplemente realizan su función sin estridencias.



Conclusiones



Imsomniac Games ha sido capaz de cumplir con el objetivo de representar un nuevo comienzo para el universo del héroe en el sector sobre una versión renovada de Peter Parker, que protagoniza una historia capaz de respetar las características establecidas, añadir los suficientes elementos nuevos para marcar diferencias y de paso, dejar al jugador esa maravillosa sensación de vacío cuando llegan los títulos de crédito. La desarrolladora ha demostrado su eficacia aprovechando el universo del héroe, creando mecánicas que saquen verdadero provecho de sus poderes y su agilidad, que simplemente, se siente divertidas y naturales.

La nueva actitud y el interés de Marvel por el producto es indicativo de algo más amplio: la editorial tiene intención de replicar el éxito obtenido en el cine con su nueva línea de videojuegos licenciados ¿El secreto? Para comenzar, respetar el personaje y sus características creando un sistema que responde a sus habilidades perfectamente tanto en desplazamiento como en combate y que se factura con una sensación de control óptima. Todo sobre un guion que logra construir cierta tensión mediante sorpresas y giros argumentales que enriquecen la historia. Además, la desarrolladora ha implementado decenas de objetivos y misiones paralelas, cantidad de secretos y una colección de trajes digna de cualquier coleccionista que se disfrutan en la pantalla gracias al potencial de PlayStation 4. Con todo esto y mucho más que hay por descubrir dentro del juego, 'Marvel's Spider-Man' se convierte en el nuevo referente de La Casa de las Ideas en relación a los videojuegos, además de la punta de lanza de un nuevo planteamiento para la marca que, esperamos con ilusión, iremos viendo crecer.