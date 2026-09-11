Dungeons & Dragons lanza Arcana Unleashed, su nueva expansión oficial

Presta atención porque Wizards of the Coast acaba de lanzar dos nuevos tomos de ‘Dungeons & Dragons’ pertenecientes a su nueva colección Arcana Unleashed. Se trata del libro principal y la aventura ‘Arcana Unleashed: Deadfall’ que, a pesar de compartir temática, son productos diferentes. ‘Arcana Unleashed’ es un suplemento con nuevas opciones para jugadores y Dungeon Masters, mientras que ‘Deadfall’ es una campaña de alto nivel ambientada en los Reinos Olvidados. Eso sí, por ahora ambos estarán disponibles únicamente en inglés

Arcana Unleashed

Pero comencemos por el suplemento ambientado en un mundo en el que legendarios hechiceros, facciones arcanas y antiguas tradiciones deciden el destino de reinos enteros. Para construir nuestro personaje en ‘Arcana Unleashed’ podremos elegir entre nuevas subclases y completar a nuestro aventurero arcano con nuevos trasfondos y dotes. El libro también proporciona numerosas herramientas para ampliar cualquier campaña con nuevas facciones, objetos mágicos, hechizos y adversarios.

El libro incluye ocho subclases nuevas o revisadas, 33 hechizos nuevos o actualizados, 19 criaturas mágicas, nueve facciones arcanas, seis tipos de patrón de grupo, 47 objetos mágicos, diez trasfondos y más de 20 dotes. También incorpora la aventura introductoria ‘Tomb of the Shadow Serpents’, diseñada para personajes de nivel 1 y con una duración aproximada de una o dos sesiones.

Por su parte, ‘Deadfall’ incluye una campaña completa dividida en cinco capítulos que puede presumir de sus más de 20 mapas. También incorpora el ‘Thay Gazetteer’, una guía de 24 páginas para Dungeon Masters con información sobre las provincias de Thay, los zulkirs, la política de los Magos Rojos y su sociedad. A todo ello se suman 14 objetos mágicos, seis criaturas de alto nivel y distintos consejos para interpretar a Szass Tam y dirigir aventuras de espionaje mágico en Thay.

Libro de la nueva expansión Deadfall. / Agencias

Incentivos de reserva

Si estas interesado, seguro que agradecerás descubrir que al reservarlo recibirás el set de dados digital ‘Arcane Mastery’, el ‘Dungeon Masters: Arcana Unleashed Play-Along Pack’ y la miniaventura ‘D&D Encounters: Red Wizards’ Gambit’. Se lanzará el 15 de septiembre y ya está disponible para su reserva.

Tras ‘Arcana Unleashed’, Wizards of the Coast tiene preparado un nuevo lanzamiento en castellano para el 20 de octubre. Ese día se publicará ‘Dungeons & Dragons Ravenloft: El mal que habita dentro’, la expansión de terror que llegará completamente localizada al español. Esto coincide con la preparación por parte de Netflix de una serie basada en Ravenloft, para la que todavía no existe fecha confirmada, pero que contará entre sus productores ejecutivos con Alfonso Cuarón, director de ‘Harry Potter y el Prisionero de Azkaban’, entre otros.

Libro de la nueva expansión Ravenloft de Dungeons & Dragons. / Agencias

Ravenloft: El mal que habita dentro

En cuanto al libro, ‘Ravenloft: El mal que habita dentro’ volverá a los escenarios más lúgubres de ‘Dungeons & Dragons’ cargado con 16 Dominios del Terror, 17 Lores Oscuros y decenas de criaturas vinculadas a estos territorios. La expansión estará centrada por completo en el terror y ofrecerá recursos para desarrollar campañas ambientadas en mundos dominados por la oscuridad, las amenazas sobrenaturales y las pesadillas.

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En definitiva, la incombustible marca afronta los próximos meses con numerosos lanzamientos confirmados en formatos físicos y digitales, además de nuevos proyectos relacionados con los videojuegos y la televisión, ampliando su influencia lejos de los tradicionales libros de rol.