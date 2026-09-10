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Los suscriptores de PS Plus Extra y Premium recibirán hasta 10 juegos en septiembre

Descubre todos los juegos que llegarán a los catálogos de PS Plus Extra y Premium en septiembre, con ocho títulos para ambos niveles y dos adicionales para Premium

Algunos de los juegos que estarán disponibles en este mes de septiembre con la suscripción a PS Plus.

Algunos de los juegos que estarán disponibles en este mes de septiembre con la suscripción a PS Plus. / Sony

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Alberto Yañez – Elsotanoperdido

Sony ha publicado la relación de juegos para PS4 y PS5 que se incorporarán durante septiembre a los catálogos de los planes Extra y Premium. En total se anuncian diez títulos, ocho destinados al Catálogo de juegos de ambos niveles de suscripción y dos incorporaciones reservadas para PlayStation Plus Premium que estarán disponibles desde el 15 de septiembre.

Para comenzar, ‘Ball x Pit’, ‘RuneScape: Dragonwilds’ y ‘WWE 2K26’ se acompañarán de producciones como, ‘Date Everything!’, ‘Slitterhead’, ‘Dungeons of Hinterberg’ y ‘Sniper Elite: Resistance’. Por su parte, la modalidad Premium recibe ‘Mega Man X Command Mission’ y ‘Metro Redux’. A continuación, repasamos todas las incorporaciones anunciadas para ambos planes.

Un video de YouTube titulado "The Show Takes Over - WWE 2K26".

PlayStation Plus Extra y Premium en septiembre de 2026:

‘RuneScape: Dragonwilds’ (PS5)

‘WWE 2K26’ (PS5)

‘Ball x Pit’ (PS5)

‘Date Everything!’ (PS5)

‘Slitterhead’ (PS5, PS4)

‘Ninja Gaiden: Ragebound’ (PS5, PS4)

‘Dungeons of Hinterberg’ (PS5, PS4)

‘Sniper Elite: Resistance’ (PS5, PS4)

PlayStation Plus Premium

‘Mega Man X Command Mission’ (PS5, PS4)

‘Metro Redux’ (PS4)

Noticias relacionadas

Tráiler del videojuego Metro Redux.

Los juegos mensuales de septiembre siguen disponibles

Antes de terminar, no está de más recordar que todavía se pueden reclamar los juegos mensuales del programa PlayStation Plus básico correspondientes a septiembre, entre los que se encuentran ‘Sniper Elite: Resistance’ para PS5 y PS4, ‘MLB The Show 26’ para PS5, ‘Wobbly Life’ para PS5 y PS4 y ‘Chained Echoes’ para PS4. Los cuatro permanecerán disponibles hasta el 5 de octubre.

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