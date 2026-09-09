Magic: The Gathering rompe la realidad y Jace crea un Multiverso alternativo en Realidad fracturada

‘Realidad fracturada’ (‘Reality Fracture’), la nueva colección de ‘Magic’, llegará el 2 de octubre de 2026 con Jace Beleren como protagonista, pero ya hemos tenido tiempo de sobra para familiarizarnos con su atractiva propuesta. Aquí el mago quiere sustituir el Multiverso, el conjunto de mundos donde transcurren las historias del juego, por una realidad creada a su medida, aunque eso suponga borrar la anterior y enfrentarse a sus antiguos aliados.

La nueva expansión parte de su cansancio tras años de lucha contra amenazas como Nicol Bolas, los eldrazi o Pirexia. Ahora Jace considera que seguir combatiéndolas no resolverá el problema, así que ha construido el Ecoverso, una realidad alternativa en la que esas amenazas nunca existieron y cuyos habitantes han tenido vidas diferentes. El problema es que esa creación necesita superponerse al Multiverso original para estabilizarse, poniendo en peligro a los mundos que pretendía proteger.

Jace Beleren se convierte en el Teórico

Con estos antecedentes, en ‘Realidad fracturada’ encontraremos a un Jace basado en una faceta de su personalidad llamada el Teórico, que ha eliminado la empatía y sus dudas para imponer su voluntad. Es decir, ya no actúa como defensor de los mundos existentes, sino como responsable de una creación que considera superior a ellos.

Nuevas cartas que incluye Magic. / Agencias

Dentro de este mundo se encuentra Hexhaven, la versión alternativa de Strixhaven, la universidad de magia del juego. Aquí los alumnos reciben formación militar para convertirse en magos de batalla, dentro de una academia rígida y jerarquizada que ocupa buena parte de la torre del Teórico.

La colección utiliza esas vidas alternativas para presentar personajes conocidos con poderes, temperamentos y objetivos diferentes. Chandra, vinculada al fuego, tiene una versión que domina el hielo, y el Ajani del Ecoverso es vengativo en lugar de amable; también hay reinterpretaciones de criaturas y hechizos de colecciones anteriores.

Cómo funcionan las nuevas mecánicas

La historia también llega a las reglas mediante la mecánica empoderar a Jace, una instrucción que permite crear o reforzar una ficha de este personaje. Esa ficha representa a un planeswalker, un aliado que permanece en el campo de batalla y dispone de habilidades que, en este caso, se activan gastando contadores de lealtad.

Cuando una carta indica que debemos empoderar a Jace, comprobamos si ya controlamos una ficha de planeswalker Jace. Si no tenemos ninguna, creamos una azul con 0 de lealtad y le añadimos inmediatamente los contadores indicados; si ya tenemos una, recibe esos contadores sin que se cree una ficha nueva. Tener una carta de Jace que no sea una ficha no cuenta a efectos de esta mecánica.

Retirar un contador permite escrutar 1, es decir, mirar la carta superior de la biblioteca, el mazo del que se roba, y dejarla allí o enviarla al cementerio; retirar tres permite robar una carta y añadirla a la mano. Además, las fichas creadas por esta mecánica no son legendarias y pueden coexistir si algún efecto genera copias adicionales, aunque empoderar a Jace no permite multiplicarlas por sí mismo.

Nuevas cartas de Magic. / Agencias

Las fichas de Xilocardio, por su parte, son artefactos rojos y verdes que producen maná, el recurso con el que se pagan hechizos y habilidades. Al girar una ficha, colocándola de lado, se obtiene una unidad de maná rojo o verde sin necesidad de sacrificarla, de modo que puede volver a utilizarse cuando se enderece. Su condición de artefacto también resulta útil para los mazos que obtienen ventajas al reunir elementos de este tipo.

Por último, regresa preparar, una mecánica introducida en ‘Secretos de Strixhaven’ que permite utilizar un hechizo adicional impreso en determinadas cartas de criatura. Cuando la criatura se prepara, se crea una copia de ese hechizo en el exilio, una zona separada del campo de batalla, de la mano y del cementerio, y podemos lanzarla pagando su coste y respetando las reglas de su tipo.

Una vez lanzada la copia, la criatura deja de estar preparada, aunque algunas cartas permiten prepararla de nuevo y repetir el proceso. Conviene tener presente que, si abandona el campo de batalla o pierde ese estado antes de lanzar el hechizo, la copia desaparece, así que no podremos guardarla para utilizarla después.

Dos versiones de un mismo personaje

Los llamados pares ecoicos reúnen dos cartas de la misma rareza, con una versión del Multiverso y su equivalente del Ecoverso. Por norma general representan al mismo personaje, aunque pueden tener colores, habilidades y usos diferentes al construir un mazo; por tanto, no son simplemente dos ilustraciones para una misma carta.

Nuevas cartas para Magic. / Agencias

Chandra, Ajani, Liliana o Karn tendrán esas versiones alternativas, y todos los sobres de juego y coleccionista incluirán pares ecoicos. Wizards ha confirmado 66 cartas poco comunes, 14 raras y 6 raras míticas pertenecientes a estas parejas, un total de 86 cartas agrupadas en 43 pares. Algunas tendrán, además, versiones sin borde cuyas ilustraciones forman una escena conjunta al colocarlas una al lado de la otra.

Ilustraciones alternativas y acabados para coleccionar

El apartado de coleccionismo reúne versiones que se diferencian por sus ilustraciones, marcos y acabados. Es el caso de las cartas de espejo roto, que muestran en una misma imagen una carta del Ecoverso y la carta antigua que sirvió de inspiración para crearla.

Estas cartas también podrán tener un acabado foil facetado, con brillos que resaltan los fragmentos del espejo. Habrá cinco cartas raras y ocho raras míticas con este diseño, disponibles sin ese acabado en los sobres de juego y coleccionista; las versiones foil facetadas estarán reservadas a los sobres de coleccionista y siempre se imprimirán en inglés.

A ellas se suman las ya mencionadas parejas ecoicas sin borde, las cartas de rompementes, centradas en la estética surrealista del Ecoverso, y las cartas de fortaleza del escultor, que emplean un marco especial inspirado en la arquitectura y el diseño de esa realidad. También habrá diez cartas de Invitados especiales ilustradas por Marina Banker que, al colocarse juntas, forman un gran panorama del Ecoverso.

La Recordadora de linajes (‘Bloodline Recollector’) tendrá una edición especial con ilustración de Mark Poole, un marco de inspiración antigua con arte completo y acabado foil de doble arcoíris, limitada a 500 copias numeradas. Solo podrá obtenerse en sobres de coleccionista y, independientemente del idioma del sobre, las copias numeradas estarán impresas en inglés. El límite de 500 copias se aplica únicamente a esa versión de la carta, no a todas sus ediciones, y sus reglas serán idénticas a las de las copias sin numerar.

¿Cuándo podremos jugar a Realidad fracturada?

La temporada de adelantos de ‘Realidad fracturada’ ya ha comenzado, y Wizards publicará la galería completa el 18 de septiembre. Las presentaciones en tiendas tendrán lugar entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre, con encuentros para probar las cartas antes del estreno general. La colección debutará en ‘MTG Arena’, la adaptación digital de ‘Magic’, el 29 de septiembre, mientras que el lanzamiento en formato físico será el 2 de octubre de 2026.

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La historia que acompaña a estas cartas está escrita por Alison Lührs y consta de diez capítulos, cuyo desenlace se publicará el 11 de septiembre. Ese relato explica el enfrentamiento que las cartas trasladan después a los duelos, con un antiguo protector del Multiverso empeñado en sustituirlo por su propia versión y sus antiguos compañeros dispuestos a impedírselo.