El remake de Zelda Ocarina of Time presenta todas sus novedades, planes de estreno incluidos

El Nintendo Direct especial que ha celebrado el 40 aniversario de ‘The Legend of Zelda’ ha repartido gran cantidad de información sobre el esperadísimo remake de ‘Ocarina of Time’, cuyo lanzamiento está previsto para el 5 de noviembre de 2026 en exclusiva para Nintendo Switch 2. Eiji Aonuma, productor de la franquicia, fue el encargado de presentar el juego en directo y mostrar algunas de sus novedades. La demostración comenzó en el Bosque Kokiri, donde podemos ver por primera vez el diseño artístico del remake, con una representación mucho más detallada y elaborada que la del original.

Imágenes del nuevo remake que saldrá de uno de los juegos más míticos de la saga Zelda. / Agencias

Sí, las cinemáticas del juego contarán con voces en off

El remake introduce varios cambios en las mecánicas del original, entre ellos la posibilidad de que Link salte cuando el jugador lo indique, en lugar de hacerlo automáticamente al alcanzar determinados bordes. También incorpora una cámara de movimiento libre y conserva determinadas pantallas de carga al entrar en lugares como las tiendas, una elección deliberada según explicó Aonuma. A esto se suma ‘Threads of Time’, una cronología que permite consultar acontecimientos de la historia y orientar al jugador hacia el siguiente destino, junto con un tapiz que irá mostrando las zonas y los personajes vinculados al avance de Link por Hyrule.

Aonuma también ha mostrado parte de la Ciudadela de Hyrule antes de llegar al Castillo de Hyrule. En esta nueva versión, el paso del tiempo seguirá avanzando incluso dentro de la ciudad, mientras que en el original el ciclo de día y noche quedaba restringido a zonas abiertas como el Campo de Hyrule. La ocarina también modifica su funcionamiento y permitirá tararear melodías para que el juego las reconozca mediante el micrófono, una forma diferente de interpretar las canciones que acompañan a Link durante la aventura.

Más imágenes del nuevo remake de 'Zelda Ocarina of Time' con el instrumento de música, lo más característico de este título. / Agencias

El responsable de la franquicia también ha dejado muestras de una interfaz más rápida para gestionar el inventario, un sistema de control por movimiento para apuntar con el tirachinas y la posibilidad de mantener pulsado un botón después de una voltereta para pasar directamente a correr. Además, se ha adaptado el sistema de Zelda Notes, donde se concentrarán estadísticas, puntos, además de una ocarina que funciona mediante el móvil.

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Video de YouTube sobre el aniversario de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Una switch 2 cargada de la trifuerza

El Direct también ha reservado espacio para las celebraciones del 40.º aniversario. Nintendo ha anunciado dos nuevas figuras amiibo de Link y Zelda en sus versiones infantiles, previstas para 2027, junto con la primera edición temática de Nintendo Switch 2 dedicada a ‘The Legend of Zelda’, que se pondrá a la venta el 29 de octubre con motivos de la Trifuerza repartidos por los Joy-Con, la consola y el dock. La colección se completará con un mando Pro y una funda temática, aunque entre las iniciativas conmemorativas también se incluye una ocarina real. La consola se venderá sin el juego incluido, que llegará apenas una semana después, el 5 de noviembre.