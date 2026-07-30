PlayStation Plus confirma sus juegos de agosto y las fechas para canjearlos

Sony Interactive Entertainment ha publicado la lista de juegos que se ofrecerán a los suscriptores de PS Plus Essential, Extra y Premium en agosto de 2026. La selección está formada por ‘Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition’ (PS5 y PS4), ‘Big Walk’ (PS5) y ‘Signalis’ (PS4). Todos estos títulos se podrán añadir a la biblioteca a partir del 4 de agosto, y el plazo máximo para incorporarlos a la cuenta finalizará el día 31. Recuerda que una vez incorporados permanecerán vinculados a la cuenta y podrán utilizarse mientras la suscripción siga activa.

A continuación, puedes comprobar los detalles de cada uno de los juegos que estarán disponibles en agosto.

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition

En ‘Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition’, un juego que combina supervivencia, acción y aventura, debes sobrevivir en un mundo hostil y postapocalíptico donde las facciones rivales de La Ciudad no son los únicos enemigos, ya que un virus ha transformado a la mayor parte de la población humana en monstruos.

Para hacer frente a la situación nos ponemos en la piel de Aiden Caldwell, un nómada con el poder de cambiar el destino de La Ciudad, pero sus excepcionales habilidades tienen un precio. Atormentado por recuerdos que no logra comprender, trata de averiguar la verdad mientras se abre paso por una zona de combate. Se puede jugar en solitario, pero tiene un modo cooperativo que admite hasta cuatro jugadores y permite crear una sesión propia o unirse a la de otros usuarios.

Big Walk

‘Big Walk’ es una aventura cooperativa multijugador diseñada para combinar trabajo en equipo y comunicación. Aquí puedes unirte a un grupo para recorrer un mundo abierto lleno de puzles, retos y sorpresas, donde los miembros tendrán que colaborar para orientarse, mantenerse en contacto mediante diversas herramientas y artilugios, además de encontrar nuevas formas de comunicación cuando os quedéis, literalmente, sin palabras.

Signalis

‘Signalis’, nuestro último juego, nos invita a despertar del letargo y recorrer un mundo surrealista de tecnología retro con Elster, una técnica Replika que trata de encontrar a su compañera desaparecida y recuperar sus sueños perdidos. El formato nos llevará a desvelar secretos aterradores, resolver exigentes rompecabezas y enfrentarnos a criaturas de pesadilla en una historia tensa que mezcla terror cósmico, supervivencia y terror psicológico.

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Los juegos de julio todavía se pueden canjear

Aunque la selección de agosto aún no está disponible, todavía queda tiempo para añadir a tu colección los títulos de PS Plus de julio. Se trata de ‘Call of Duty: Modern Warfare III’ (PS4 y PS5), ‘For the King II’ (PS4 y PS5) y ‘CrossCode’ (PS4 y PS5), que permanecerán en el servicio hasta el 3 de agosto, así que conviene reclamarlos antes de agotar el periodo válido.