Kylian Mbappé será la estrella de la portada de EA Sports FC 27

Electronic Arts ha confirmado que Kylian Mbappé será el futbolista de la portada de la Ultimate Edition de ‘EA Sports FC 27’. El delantero francés vuelve a ocupar la carátula de un juego de la serie cuatro años después y será, por primera vez, la imagen principal de un título publicado bajo el nombre ‘EA Sports FC’, adoptado tras el final del acuerdo entre EA y FIFA.

El delantero del Real Madrid, un clásico en las portadas de EA

Además de las versiones para consola y PC, EA también confirma que Mbappé será la nueva imagen de ‘EA Sports FC Mobile’ y lo hace a través del anuncio que da por inaugurada la campaña promocional del nuevo juego y, por tanto, precede a una semana con más información, incluidos sus primeros materiales oficiales.

Mbappé regresa cuatro años después

Esta será la primera vez que Mbappé figure como futbolista de portada bajo el nombre ‘EA Sports FC’, adoptado en 2023 tras finalizar el acuerdo de licencia con FIFA, el jugador ha comentado el significado personal de este regreso. “Formar parte por primera vez de la portada de un título de EA Sports FC es un momento muy especial para mí. Es un honor continuar mi larga relación con la serie en esta nueva etapa, junto a los jugadores que han formado parte de su historia. Estoy deseando que todo el mundo pueda probar ‘FC 27’”, declaró el delantero.

Jeff Sharma, vicepresidente de estrategia y marketing de EA Sports FC, señala, además, que el francés representa los valores de la serie. “Kylian encarna la ambición, la creatividad y el alcance mundial que definen a EA Sports FC en la actualidad”, declaró el ejecutivo.

La elección de Mbappé llega tras dos temporadas de gran rendimiento en el Real Madrid. Desde que se unió al club español en 2024, el delantero ha terminado como máximo goleador de LaLiga en las dos temporadas que ha jugado, con 31 y 25 tantos, respectivamente, y cerró la Champions League 2025/26 como máximo realizador de la competición tras anotar 15 goles. Del mismo modo acaba de conquistar la Bota de Oro del Mundial 2026 después de anotar diez goles en ocho encuentros.

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Video de EA Sports FC 27 en YouTube.

Mbappé y su larga relación con EA Sports

Seguramente ya sabes que esta no es la primera colaboración entre Mbappé y Electronic Arts, ya que el delantero ya fue imagen de ‘FIFA 21’, ‘FIFA 22’ y ‘FIFA 23’ antes del cambio de nombre de la serie. EA todavía no ha confirmado si Mbappé también protagonizará la edición estándar o si esa versión contará con un futbolista diferente, algo que se confirmará cuando se revelen los nuevos modos de juego, cambios en la jugabilidad y la fecha de lanzamiento de ‘EA Sports FC 27’.