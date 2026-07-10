No pierdas tiempo: estos cuatro juegos de pago para Android son gratuitos por tiempo limitado

Añadir juegos nuevos a la cuenta sin realizar ningún desembolso es un ejercicio realmente gratificante. En este sentido, Google Play tiene cuatro títulos de pago para Android disponibles gratis por tiempo limitado, que puedes reclamar para tu colección mientras las promociones sigan activas. Sin duda, es una buena forma de ampliar tus opciones de juego en Android y probar títulos que normalmente son de pago, incluidas opciones sin conexión y ediciones VIP o Premium con incentivos adicionales. Recuerda que, una vez añadidos a tu cuenta, se quedarán asociados a tu biblioteca y podrás volver a descargarlos más adelante, incluso después de que finalice la oferta.

Juegos gratis esta semana en Google Play

Los títulos se pueden descargar directamente desde Google Play, pero según indican sus fichas, las promociones terminan en fechas distintas. ‘Slime Legends - Survivor’ estará gratis hasta el 14 de julio, ‘[VIP] Mr. Balcan Idle’ hasta el día 15, ‘Stickman Master Premium’ hasta el 17 y ‘Burning Sky VIP’ hasta el 19.

[VIP] Mr. Balcan Idle

‘[VIP] Mr. Balcan Idle’ propone una experiencia de rol incremental desarrollada por SUPERCLAY Inc que se apoya en el combate automático, la mejora del personaje y la obtención progresiva de recompensas. En este contexto controlas al guerrero que da nombre al juego, que se enfrenta a oleadas de enemigos mientras consigue equipo, sube de nivel y refuerza sus habilidades para avanzar con mayor facilidad en los siguientes combates. Como ocurre en muchos títulos idle, gran parte del atractivo está en ver cómo el personaje sigue progresando incluso cuando no se está jugando de forma activa.

Burning Sky VIP

‘Burning Sky VIP’ es un juego de disparos de naves de inspiración arcade con enemigos por oleadas y jefes al final de cada fase, donde debes superar escenarios verticales, esquivar ataques, recoger mejoras y reforzar el armamento para aguantar combates cada vez más intensos. El título permite desbloquear varios aviones y mejorar sus armas. La edición VIP elimina los anuncios, salvo aquellos que conceden recompensas, e incluye siete días de membresía Premium y 100 gemas, aunque mantiene las compras dentro de la aplicación.

Slime Legends Survivor

‘Slime Legends Survivor’ es un RPG idle con elementos roguelike desarrollado por Fori Studio, en el que controlas a un slime que quiere convertirse en cazador de monstruos. Para ello debe sobrevivir a continuas oleadas de enemigos mientras recoge recursos y mejora sus habilidades. Su formato mezcla progresión automática, combates contra hordas de criaturas y mecánicas de supervivencia. El funcionamiento resulta sencillo, aunque progresar exige elegir con cuidado las mejoras, reforzar al slime y resistir ante grupos de criaturas cada vez más numerosos.

Stickman Master Premium

‘Stickman Master Premium’ es un juego de acción de Unimob que combina combates hack and slash con elementos de RPG y una puesta en escena sencilla protagonizada por guerreros stickman. A lo largo de la aventura tendrás que derrotar enemigos, utilizar distintas armas, desbloquear habilidades especiales y conseguir nuevas piezas de equipo, mediante un sistema de progresión que permite aumentar el daño, probar combinaciones diferentes y preparar al personaje para rivales cada vez más resistentes. La edición Premium incorpora la mascota Calavera de Fuego, el arco desbloqueado, 2.000 monedas de oro, 200 gemas y materiales adicionales para mejorar las armas.

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Comprobación y pasos

Antes de descargar cualquier título, conviene revisar la ficha de Google Play y los permisos que solicita, especialmente cuando se trata de promociones temporales. Una vez superado el trámite, para añadirlos basta con entrar en la ficha de cada juego, comprobar que el precio figura como 0,00 euros o que la rebaja está activa, pulsar en “Instalar” o “Descargar” y completar el proceso con la cuenta de Google. Con esto, se quedará vinculada y ya pueden instalarse de nuevo en cualquier momento sin volver a pagar.