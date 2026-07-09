Evento
Riftbound: Ya a la venta las entradas para el Regional Qualifier de agosto en Barcelona
Del 21 al 23 de agosto, los mejores jugadores competirán por una plaza en la siguiente fase del circuito del juego de cartas ambientado en Runaterra
Alberto Yañez – Elsotanoperdido
Barcelona se convertirá este verano en una de las sedes del Riftbound Regional Qualifier, una cita muy especial tanto para los competidores como entre los muchos aficionados del nuevo juego físico de cartas coleccionables de Riot Games. Del 21 al 23 de agosto de 2026, jugadores de toda la región del TCG basado en el universo de ‘League of Legends’ competirán por avanzar en el circuito oficial, mientras los seguidores podrán disfrutar de un fin de semana con partidas, actividades paralelas y una batería de experiencias centradas en el universo de ‘Riftbound’.
Las entradas se pueden conseguir a través de la página oficial del evento
Los participantes del torneo principal lucharán por demostrar su habilidad frente a otros jugadores del circuito competitivo y conseguir una plaza para la siguiente fase de la competición oficial durante los tres días del evento.
Tipos de entrada
Se podrán elegir entre distintas modalidades de entrada según la experiencia que deseen vivir:
Competitor Badges: para los jugadores que quieran participar en el torneo principal del Regional Qualifier, con precios desde 100 euros.
Admission Badges: dirigidos a aquellos que quieran presenciar el evento, participar en actividades paralelas y vivir la experiencia ‘Riftbound’ sin competir en el torneo principal, con precios desde 25 euros para los tres días de evento.
Además, existen modalidades Standard y Premium, que ofrecen ventajas adicionales como acceso anticipado al recinto, artículos exclusivos, cajas de sobres ‘Vendetta’, vales para eventos paralelos, descuentos en merchandising y otros contenidos especiales. Todos los asistentes recibirán una carta promocional de Jayce, Brilliant Inventor, además de descuentos en la tienda oficial y acceso a distintas actividades según el tipo de entrada adquirido.
Requisitos para competidores
Para participar en el Regional Qualifier será imprescindible disponer de una cuenta válida de Riot y vincularla con una cuenta de Riftbound Gaming Network, la plataforma asociada al juego organizado de ‘Riftbound’. Las entradas son personales e intransferibles, y cada asistente solo podrá disponer de un único pase asociado a su cuenta. No obstante, toda la información sobre las modalidades de entradas, ventajas incluidas y proceso de registro está disponible en la página oficial.
Las bases de ‘Riftbound’
‘Riftbound: El juego de cartas coleccionables de League of Legends’ es el TCG físico de Riot Games, que se traduce como una propuesta que traslada el mundo de Runaterra, campeones y parte de su trasfondo a un formato de cartas estratégico y competitivo. El formato se ha diseñado pensando tanto en jugadores con experiencia en el género como para aquellos que se estrenan en este tipo de juegos, con la finalidad de ofrecer otra perspectiva del universo de ‘League of Legends’.
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