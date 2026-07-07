Problemas Empresariales
Xbox colapsa entre despidos y reestructuraciones de estudios con el futuro de Minecraft en vilo
La reorganización contempla 3.200 despidos, cambios en varios estudios y supervisión directa sobre Minecraft y Candy Crush
Alberto Yañez – Elsotanoperdido
Tras días de rumores, ha llegado el momento de conocer el rumbo que tomará la división de juegos de Microsoft. Tal y como se desprende de un extenso correo electrónico enviado por la directora ejecutiva Asha Sharma a todos los empleados de Xbox Game Studios, también publicado en su perfil personal de X, la nueva responsable de Xbox ha confirmado una batería de despidos muy dura, que alcanzará los 3.200 puestos durante el ejercicio fiscal 2027, el equivalente aproximadamente al 20 % de la plantilla total de la división.
Reestructuración en Xbox Studios
Entre los afectados tampoco se libran algunas desarrolladoras, entre ellas equipos tan respetados como Arkane Lyon, Compulsion Games, Double Fine, Ninja Theory y Undead Labs, que muy a su pesar, están directamente involucrados en la reestructuración.
En concreto, Compulsion Games y Double Fine Productions volverán a conformarse como estudios independientes y conservarán toda su propiedad intelectual, incluidos los derechos de sus catálogos. En el caso de Ninja Theory y Undead Labs, sin embargo, los de Redmond negocian nuevos acuerdos de propiedad, aunque aún no se han detallado los compradores ni las condiciones. La intención es que ambos equipos mantengan financiación suficiente para continuar con los proyectos vinculados a ‘State of Decay 3’ y ‘Senua’.
La situación en Arkane Lyon, el equipo que trabaja en ‘Marvel's Blade’, es más delicada, ya que se estudian distintas alternativas para el estudio, y no hay seguridad de que pueda continuar si no se alcanza una salida viable. También se ha confirmado que Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King y Mojang asumirán recortes, aunque por el momento, ninguna de sus producciones en curso ha sido cancelada.
Minecraft y los nuevos jefes
Sharma afirma en el comunicado que ‘Minecraft’ no ha rendido al nivel que se esperaba en los últimos años, algo que asegura que cambiará al asumir su supervisión directa. Las mismas directrices se aplicarán a ‘Candy Crush’, por tanto, Mojang y King pasarán a reportar directamente a la nueva CEO de Xbox.
Nuevos puestos de responsabilidad
En el comunicado, la compañía también alude a una reducción de cargos directivos con el argumento de que la estructura de la empresa se había vuelto demasiado compleja y hacía más lentos algunos procesos internos. La intención de Sharma es simplificar la estructura interna y recortar hasta un 50 % el gasto destinado a proveedores externos.
La reorganización también incluye la creación del puesto de directora de Operaciones, una figura con responsabilidad directa sobre los resultados de hardware, contenido y servicios. Xbox ha confiado el cargo a Helen Chiang, con 20 años de experiencia y anterior responsable de ‘Minecraft’.
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