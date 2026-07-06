Sony asegura que la próxima PlayStation no quiere ser un PC disfrazado de consola

Recientemente, el departamento de prensa de Sony ha publicado la transcripción de una reunión celebrada en junio, en la que se incluyen preguntas y respuestas de los ejecutivos en la sede central de la compañía en Japón. Entre las diversas preguntas, el documento ofrece respuestas interesantes sobre los planes de la compañía japonesa para la próxima PlayStation.

La próxima PlayStation no quiere pelear con PC

La pregunta más relevante llegó cuando se habló de cómo piensa responder Sony al alto grado de crecimiento que está experimentando el sector de PC, especialmente ahora que la nueva política de la casa deja entrever un posible cambio de rumbo en cuanto a los lanzamientos de PlayStation Studios para ordenador y a una estrategia más centrada en poner en relieve las bondades de sus consolas.

Todavía no se sabe del todo cómo será la PS6. / Sony

El documento no especifica quién respondió a la pregunta, pero entre los participantes figuraban Hideaki Nishino, CEO de Sony Interactive Entertainment, y Hermen Hulst, responsable de PlayStation Studios. Uno de los ejecutivos afirmó que el objetivo principal es lograr que la gente asocie la consola con más espacios además del salón. “PlayStation siempre se ha asociado con la idea de jugar en el salón. Sin embargo, en los últimos años, cada vez más usuarios a nivel mundial utilizan monitores personales”. Sony espera que la próxima generación vaya más allá de competir únicamente con el PC.

Ni portátil confirmada ni PC disfrazado

Continuando con su respuesta, los ejecutivos de la compañía hablan directamente sobre la competencia con los ordenadores para jugar. “Para la próxima generación de la plataforma, en lugar de servir simplemente como una alternativa al PC, esperamos ofrecer un valor único para PlayStation”.

En este caso es en la parte final de la respuesta donde se concentra el mensaje más relevante. “Esto incluye no solo avances tecnológicos, sino también una ampliación de los estilos de uso, lo que permite una experiencia que se puede disfrutar de forma natural más allá del salón”.

Con la próxima generación de PlayStation todavía sin presentar, esta última frase, puede interpretarse como una alusión a una posible portátil, pero aún no es una confirmación, ya que desde la multinacional no se ha anunciado un formato independiente por ningún medio, ni ofrecido nombre, fecha o características técnicas de su próxima plataforma.

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El formato físico, mejor por separado

Aunque la reunión se celebró en junio, estas declaraciones llegan en un momento en el que también se habla del futuro del formato físico en PlayStation. Con todo, Sony no vincula esta cuestión con la posible distribución de juegos en disco en su próxima generación, por lo que ambos asuntos deberían tratarse por separado.