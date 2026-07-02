¿Xbox Helix sin lector de discos como PS6? Se desatan las filtraciones en Microsoft

El anuncio de Sony, que dejará de producir discos físicos para nuevos juegos de PlayStation a partir de enero de 2028, ha detonado una explosión de incertidumbre y dudas entre editores, jugadores y minoristas por el futuro del formato físico, puesto que el asunto no se va limitar a los sistemas PlayStation. Según apuntan fuentes internas consultadas por Windows Central, Microsoft también estaría preparando una próxima generación de Xbox sin soporte para lector de discos.

Un futuro totalmente digital para PS6 y Xbox Helix

El medio especializado reflexiona sobre el futuro de las consolas y comparte información obtenida de fuentes cercanas a Microsoft, que consideran muy probable que los de Redmond adopten una línea similar con Project Helix, nombre en código de la Xbox de próxima generación. Es decir, la retirada cada vez más probable de los soportes físicos por parte de Sony y Microsoft está generando muchas dudas entre los jugadores, sobre todo por la compatibilidad con versiones anteriores y por el destino de las bibliotecas compradas en disco.

Xbox Helix. / .

En el caso de Xbox, se trabaja en Positron, una herramienta que permitiría transformar juegos en formato físico en licencias digitales, dando a los usuarios la opción de conservar el acceso a esos títulos en plataformas sin unidad óptica, como la propia Xbox Project Helix u otros dispositivos portátiles fabricados junto a socios como AMD y Asus.

La conversión de un juego físico en licencia digital debería inutilizar el disco original, al menos en teoría, para evitar duplicidades, pero a cambio, el usuario podría acceder al videojuego en diferentes soportes gracias a servicios como Xbox Cloud Gaming o Xbox Play Anywhere, siempre que el juego sea compatible con esas funciones.

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A vueltas con la compatibilidad con versiones anteriores

En cuanto a los lanzamientos, en Microsoft están preparados para seguir un camino parecido al de Sony y sustituir el disco tradicional por códigos incluidos en las ediciones físicas que se canjearían en Microsoft Store, aunque todo esto aún no se ha confirmado desde la casa norteamericana. Por ahora, lo único seguro es que Sony dejará de fabricar discos para PlayStation a principios de 2028.