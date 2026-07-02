'Marvel Tokon Fighting Souls': ¿cuándo se celebra la nueva beta abierta? Fechas para Europa y luchadores confirmados

Marvel vuelve a calentar los puños con una pelea que reunirá a héroes, villanos, espadas, rayos, magia y algún que otro mordisco de simbionte. ‘Marvel Tōkon: Fighting Souls’ ya tiene fecha para su beta abierta en Europa, a través de una prueba gratuita que permitirá a los jugadores de PS5 y PC comprobar de primera mano cómo se comporta el nuevo título de combate por equipos de Arc System Works antes de su puesta de largo.

Nuevo luchador estrella

La editora ha aprovechado la publicación de nuevos materiales para anunciar una beta abierta global para PS5 y PC, que será gratuita, aunque eso sí, exigirá una cuenta de PlayStation Network activa para poder acceder. La prueba se celebrará del 24 al 26 de julio de 2026 en horario del Pacífico y tendrá a Blade como personaje jugable, aunque el estudio todavía no ha detallado todo el contenido de la beta y compartirá más información próximamente.

Una imagen de 'Marvel Tokon Fighting Souls'. / .

Así, el anuncio también ha servido para confirmar la lista completa de luchadores que estarán disponibles, formada por el Capitán América, Iron Man, Hulk, Pantera Negra, Doctor Muerte, Magneto, Duende Verde, Carnage, Tormenta, Lobezno, Magik, Danger, Spider-Man, Ms. Marvel, Star-Lord, Peni Parker, Blade, Deadpool, Loki y Ghost Rider. Por increíble que parezca en un título de peleas por equipos, en el listado no aparecen Los 4 Fantásticos, y de momento no hay noticias sobre la llegada de La Primera Familia al juego.

Arc System Works sí ha tenido la amabilidad de proporcionar nuevos detalles sobre Asgard, uno de los escenarios del juego. En una entrada del blog de PlayStation, el estudio explica que esta arena se ha dividido en cinco zonas de combate: el Observatorio, el Puente Bifrost, la Sala del Trono, la Cámara del Tesoro y Yggdrasil, el Árbol del Mundo.

¿Cuándo se publica Marvel Tōkon: Fighting Souls?

El juego llegará el 6 de agosto de 2026 a PS5 y PC y ya se puede reservar en sus tres ediciones:

Edición estándar: incluirá el juego base y las reservas de cualquier edición desbloquean tres extras para la sala del juego, formados por el Guantelete del Infinito como equipamiento, Baby Groot como mascota y la tabla de surf cósmica como vehículo.

Digital Deluxe Edition: incluye el juego completo, los incentivos de reserva, el pase de personajes y arena del primer año, el avatar de Howard el Pato para la sala y Cosmo como mascota. Ese pase dará acceso a cuatro personajes jugables adicionales y una nueva arena tras el estreno, con más detalles pendientes por parte de sus responsables.

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Ultimate Edition: será la versión más completa e incluirá todo el contenido de la Digital Deluxe Edition, además de cinco trajes para personajes. Los trajes confirmados son el Advanced Suit 2.0 de Spider-Man, el traje Punk Rock de Tormenta, el traje clásico de Iron Man, el traje clásico de Capitán América y el traje Supreme Ruler de Doctor Doom. Esta edición también desbloquea el color Animated Chromatic para los 20 luchadores disponibles en el estreno.