Disney Lorcana TCG crece con nuevos personajes de Pixar y cambios en el juego competitivo

Presta atención, porque Ravensburger prepara la llegada de ‘Attack of the Vine!’, el siguiente set del juego de cartas con personajes de Pixar Animation Studios y novedades en el formato competitivo. Esta colección cerrarrá la aventura desarrollada durante el último año e incorporará glimmers inspirados en Monstruos S.A., Up y Red, de Pixar Animation Studios, y estará disponible a partir del 17 de julio de 2026 en eventos de prelanzamiento, aunque su estreno general en el resto de establecimientos tendrá lugar el 24 de julio.

Lorcana. / Cedida

Nuevas cartas y la clasificación Team

La historia del set gira alrededor de la amenaza de la Enredadera, que ha crecido sin control tras absorber la tinta mágica procedente de la inundación vivida por los Iluminadores en colecciones anteriores. Además, ‘Attack of the Vine!’ también introduce novedades jugables, ya que el set incorpora la clasificación Team, una forma de ampliar el uso de la habilidad Shift. Según explica Steve Warner, cocreador del juego, esta clasificación permite que cualquier personaje con el mismo nombre que alguno de los integrantes del Team sirva como base para aplicar Shift.

Nuevos personajes. / Cedida

Esta novedad ampliará las posibilidades en el formato Infinity y ofrecerá nuevas opciones de construcción en Core Constructed. Las cartas Encantadas del set estarán inspiradas en la estética de los grandes estrenos cinematográficos de verano. Las dos cartas Icónicas de ‘Attack of the Vine!’, las más raras de la colección, serán Lilo & Stitch – Fun-Loving Friends y Belle & Beast – Certain as the Sun, ambas con tratamiento foil y una composición artística inspirada en los carteles de cine.

Rotación del formato Core Constructed

Con los eventos de prelanzamiento de ‘Attack of the Vine!’, Disney Lorcana TCG estrenará una nueva rotación para el formato competitivo Core Constructed. A partir del 17 de julio de 2026, solo serán legales en este formato las cartas publicadas en ‘Fabled’, ‘Whispers in the Well’, ‘Winterspell’, ‘Wilds Unknown’ y ‘Attack of the Vine!’. El formato Infinity Constructed mantendrá la validez de las cartas, con una excepción indicada por la organización. Este formato se seguirá utilizando en eventos como los recientes Disney Lorcana Challenge celebrados en Dortmund e Indianápolis.

Más sets en camino

Ravensburger también ha adelantado parte de la planificación de ‘Disney Lorcana TCG’ para los próximos meses. La compañía llevará novedades a la Gen Con 2026, que se celebrará del 30 de julio al 2 de agosto, y a D23: The Ultimate Disney Fan Event, previsto a partir del 14 de agosto de 2026.

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Nuevos personajes. / Cedida

El siguiente set será ‘Hyperia City’, una colección centrada en una metrópolis llena de música y magia que incorporará por primera vez glimmers de Coco, de Pixar. Su llegada a los eventos de prelanzamiento está prevista para el 16 de octubre de 2026, mientras que su estreno general tendrá lugar el 23 de octubre. Durante el primer trimestre de 2027 también llegará ‘Into the Inkdark’, un set centrado en villanos. Más adelante, en el segundo trimestre de 2027, el formato llevará a jugadores y coleccionistas a una aventura galáctica entre las estrellas.