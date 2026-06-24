Temporada 04 Recargada de CoD Black Ops 7 y Warzone: todos los mapas, modos, armas y eventos reunidos

La confrontación no se detiene y tanto ‘Call of Duty: Black Ops 7’ como ‘Call of Duty: Warzone’ se preparan para recibir otra batería de contenido con la Temporada 04 Recargada, cuyo lanzamiento está previsto para el 25 de junio. La actualización de mitad de temporada trae consigo mapas multijugador nuevos y remasterizados, Kowakujō, un nuevo escenario de Zombis por rondas, la Operación Regicida en Objetivo final, el regreso de la Misión del campeón en ‘Call of Duty: Warzone’ y la llegada del legendario Nick Cage, entre muchas otras novedades. Estas son todas las novedades que encontrarás en la Temporada 04 Recargada:

Multijugador

Entre las nuevas áreas podrás asaltar un lujoso complejo en un acantilado en el nuevo mapa Cénit, siguiendo un rastro de sangre que lleva hasta aguas subterráneas ocultas. Después, podrás prepararte para despegar en el mapa remasterizado Launch, que regresa desde el ‘Call of Duty: Black Ops’ original.

Season 04. / Cedida

Entre las variantes multijugador también llega Puntería letal con proyectos en equipo, donde deberás adaptarte sobre la marcha a medida que los proyectos de arma roten durante el combate, con bonificaciones por rachas de eliminaciones. Los amantes del cuerpo a cuerpo también podrán participar en Pelea con cuchillos, un modo en el que las armas a distancia se quedan fuera y solo cuentan los cuchillos. Por otro lado, el modo Black Ops clásico pasa a convertirse en una incorporación permanente a ‘Black Ops 7’, con cuatro mapas más dentro de la rotación: Launch, Fringe, Hacienda y Gridlock.

Zombis

El paquete de contenido tampoco se olvida de los Zombis por Rondas, que introduce Kowakujō. Para salvar el mundo material y liberar al último forjador de sombras, el equipo emprenderá un viaje desgarrador a un castillo feudal japonés en el éter oscuro, rodeado de volcanes y envuelto en llamas.

También se estrena una serie de enemigos inéditos y una nueva arma que podrás usar para combatir al sobrenatural Oni, que empuña una maza de guerra kanabō y el poder de la electricidad, mientras evitas a los Sabuesos Infernales y Zombis Abrasados. También podrás contar con la ayuda de una nueva y mística arma asombrosa, además de un arma clásica adicional en la Caja Misteriosa.

El escuadrón podrá ganar potencia de fuego con el GobbleGum Legendario Compañero Infernal, que invoca a un sabueso infernal aliado. Los jugadores podrán afrontar la misión principal para obtener EXP y recompensas, superar el reto en Maldito para desbloquear nuevos camuflajes de la máquina potenciadora y solicitar la ayuda de los fusileros fantasmales del castillo con la trampa Ghostly Rifleman.

Call of Duty. / Cedida

Call of Duty: Warzone

Comenzamos con los nuevos modos por tiempo limitado como "Juego de Armas", que crece como nunca en Juego de armas por pelotones, donde escuadrones de tres deberán ser los primeros en rotar por todas las armas en los mapas de Resurgimiento. Más adelante en la temporada, regresará el Redespliegue de Cuartetos como modo de fin de semana por tiempo limitado.

Regresa la Misión del campeón. Reservada a los escuadrones de élite, la prueba definitiva de habilidad está de vuelta. Tras clasificarse, los equipos deberán afrontar una misión de varios pasos que culmina en un final explosivo, asegurando su posición entre los mejores.

Rebirth Island se caldea con la llegada del verano, el clima más cálido regresa y los elementos invernales se desvanecen, mientras que áreas como Turbine, introducido en la Temporada 02, permanecen en un entorno más soleado.

Operación Regicida

Las defensas de La Hermandad han caído y el JSOC ha vulnerado el cortafuegos de la compañía. En la Operación Regicida, habrá que dar con el Nodo de Mando Central y destruirlo a través de diez retos de dificultad creciente en la Zona III o superiores. Completar la Operación con Samuels, Wei Lin o Emma Kagan otorgará un nuevo camuflaje de arma, y hacerlo con los tres dará acceso a un nuevo camuflaje de arma animado.

Call of Duty. / Cedida

También se incorpora la nueva ruta de aptitudes Guardián, que transforma al Operador en un agente inamovible de primera línea para afrontar los encuentros más duros. A esto se suman una nueva aptitud exótica, una de pesadilla y la nueva habilidad menor Granada psíquica. En paralelo, el modo Objetivo final se podrá jugar gratis hasta el final de la Temporada 05 y permitirá a los jugadores invitar a sus amigos a unirse, subir de nivel y conseguir recompensas a través de las múltiples Operaciones cooperativas.

En todos los modos

Con la recarga de temporada podrás lanzarte a la batalla con un hacha en cada mano gracias a la nueva arma cuerpo a cuerpo Dúo del Verdugo, o eliminar enemigos a distancia con el regreso del icónico fusil de asalto AN-94. Además, podrás ampliar el arsenal con nuevos accesorios como el cañón automático XR-3 Ion Vulcan y otros.

Nicolas Cage encabeza un nuevo Pase de Evento, acompañado del Inicio de Sesión Diario del Verano de Acción, nuevos eventos de series clasificatorias en Multijugador y Resurgimiento y Kowakujō, todos con nuevas recompensas. También se podrá acceder a nuevos aspectos Ultra, Reactivos y de Pericia en los lotes que llegarán a la tienda, incluido un paquete de trazadoras con el proyecto de arma de Pericia "Cronovox" para el nuevo AN-94.

S04 Reloaded ‘Summer of Action’ – Tráiler

Prueba gratuita

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Por último, no está más destacar que se podrá jugar gratis al Multijugador y Zombis de ‘Black Ops 7’, incluyendo los nuevos mapas Cénit, Launch y el mapa de Zombis Kowakujō. Por el momento no se han confirmado las fechas para este periodo, pero prometen que próximamente se compartirán más detalles.