Astro Bot es un éxito para Sony: su recaudación se eleva hasta los 250 millones de dólares

Según un nuevo informe de Alinea Analytics, ‘Astro Bot’ se ha demostrado como un gran éxito para Sony, consolidándose como uno de los títulos exclusivos con mejor rendimiento comercial de la generación PS5. Es cierto que la compañía no ha actualizado de forma oficial sus ventas desde que comunicó los 1,5 millones de copias vendidas en sus primeras nueve semanas, aunque las nuevas estimaciones de la firma sitúan al plataformas de Team Asobi muy por encima de aquel primer registro.

Astro Bot éxito en PS5

Según Rhys Elliott, de Alinea Analytics, firma especializada en análisis de mercado, “a pesar de un comienzo algo lento para los estándares de los juegos propios de PlayStation, ‘Astro Bot’ ganó el premio a Juego del Año en The Game Awards 2024 y experimentó un crecimiento significativo en ventas, como demuestra su repunte a finales de diciembre. Durante el último año se ha convertido en un verdadero éxito de ventas”.

Astro Bot. / Cedida

Según esas estimaciones, ‘Astro Bot’ ha vendido aproximadamente 4,3 millones de copias, que habrían generado unos 250 millones de dólares en ingresos para PlayStation gracias a un flujo constante que se mantiene casi dos años después de su estreno en PS5. La misma firma calcula que el juego ha vendido más de 600.000 copias solo este año, unos 33 millones de dólares, y continúa vendiendo alrededor de 100.000 copias al mes.

Perspectivas para Sony y el equipo de Asobi

Si atendemos lo que asumen diferentes fuentes, su presupuesto probablemente habría quedado por debajo de los 100 millones de dólares, incluyendo el marketing, de modo que el juego habría salido muy rentable para Sony. Además, ‘Astro Bot’ también podría convertirse en una especie de caballo de Troya, al permitirle llegar a un público que hasta ahora ha sido terreno habitual de Nintendo, mientras que su éxito continuado podría reforzar las opciones de una secuela.

El estudio ha abierto varias vacantes vinculadas a nuevos procesos de desarrollo, entre ellas una plaza de artista de entornos 3D para crear mecánicas jugables divertidas en entornos lúdicos y experiencias interactivas atractivas. Lógicamente, esta información alimenta las esperanzas respecto al futuro de ‘Astro Bot’.

Astro Bot - Tráiler lanzamiento

Juego del año 2024

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El título, que ganó el premio a Juego del Año en The Game Awards 2024, ha recibido varios paquetes de contenido adicional gratuito que han ampliado su propuesta con pruebas y nuevos elementos para participar en su colorido y simpático universo. Así que toca esperar para comprobar qué se está preparando en los laboratorios de Asobi.