IO Interactive ha presentado varias novedades para la franquicia ‘Hitman’, encabezadas por la llegada de Wiz Khalifa a ‘Hitman World of Assassination’ como nuevo Objetivo Escurridizo. La actualización, que lleva por título ‘The Wizard’, ya está disponible y permitirá al Agente 47 enfrentarse a Taylor Graves, un exboxeador convertido en luchador de Muay Thai que también ha construido su reputación en el mundo financiero.

La misión estará disponible hasta el 5 de julio y podrá jugarse gratis tanto dentro del juego completo como en la versión Free Demo en PS5, PS4, PlayStation VR2, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PC VR, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, iPhone, iPad y Mac.

Wiz Khalifa como The Wizard

La temporada ‘The Wizard’ incorpora nuevos desafíos, Contratos Destacados, Drops de Twitch, recompensas para la cuenta de IOI y recompensas cruzadas. También recupera misiones de Objetivo Escurridizo anteriores, como ‘The Drop’, protagonizada por Dimitri Vegas, y ‘Eminem vs. Slim Shady’, que volverá acompañada de su pack por tiempo limitado en tiendas digitales.

Hitman convierte a Wiz Khalifa en el nuevo Objetivo Escurridizo y prepara el regreso de su trilogía clásica. / Elsotanoperdido

También se ha lanzado el World Champions Pack, un paquete que añade trajes, armas y equipamiento inspirados en disciplinas deportivas de distintas partes del mundo, además de varios objetos que la compañía recupera para jugadores que ya no podían conseguirlos por las vías habituales.

La trilogía clásica remasterizada

En paralelo, bajo el nombre ‘Hitman Classic Trilogy Remastered’, se ha presentado una colección desarrollada por Saber Interactive para 2027 en PS5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam, que incluirá versiones remasterizadas de ‘Hitman: Codename 47’, ‘Hitman 2: Silent Assassin’ y ‘Hitman: Contracts’, con gráficos actualizados, modo foto y otras mejoras.

Feral Interactive también ampliará ‘Hitman: Absolution’ en consolas de Nintendo, ya que el modo Contratos llegará a Nintendo mediante una actualización gratuita, mientras que Switch 2 recibirá este verano un paquete de mejora nativa.

Vinilos y juego de mesa

En paralelo, IO Interactive y Laced Records han abierto las reservas de la colección en vinilo de ‘Hitman World of Assassination’, compuesta por Niels Bye Nielsen, que reúne temas de ‘Hitman’ de 2016, ‘Hitman 2’ y ‘Hitman III’, además de pistas de los modos Agente libre y Sniper Challenge. Esta edición contará con el diseño ‘Sanguine Marble’ en formato LP, aunque el álbum está disponible para escuchar y descargar en plataformas digitales.

Hitman convierte a Wiz Khalifa en el nuevo Objetivo Escurridizo y prepara el regreso de su trilogía clásica. / Elsotanoperdido

Esto no se queda aquí, puesto que la franquicia también dará el salto al juego de mesa con MOOD Publishing, que ha cerrado con éxito la campaña de financiación de ‘Hitman: The Board Game’, superando el 860 por ciento de su meta inicial. Se trata de un juego competitivo para una a cuatro personas en el que cada participante controla a su propio asesino y debe infiltrarse en distintas localizaciones para eliminar objetivos.

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World of Assassination

El juego base está disponible en PS5, PS4, PS VR2, Xbox Series, Xbox One, PC, y las consolas de Nintendo. El contenido de Switch y Switch 2 requiere tener el juego para poder acceder a las nuevas misiones, mientras que los packs ‘The Wizard’ y ‘World Champions’ estarán disponibles a partir del 12 de junio.