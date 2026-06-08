'Halloween The Game' muestra su modo historia y desata el pánico en el Future Games Show

Los responsables de ‘Halloween: The Game’ han mostrado por primera vez su modo historia para un jugador durante el Future Games Show. El nuevo videojuego asimétrico de terror y sigilo desarrollado por IllFonic, coeditado por Gun Interactive y creado en colaboración con Compass International Pictures y Further Front, ha presentado un adelanto centrado en la fuga de Michael Myers del sanatorio Smith’s Grove y en los hechos que desembocan en la noche de Halloween de 1978.

La noche de 1978 desde el otro lado

La historia permitirá encarnar a The Shape a lo largo de seis capítulos, con localizaciones tanto familiares como nuevas dentro de una versión de Haddonfield inspirada en la película original de John Carpenter. Para ello, el Dr. Sam Loomis acompañará el relato con su narración, mientras el juego promete reconstruir varios momentos ligados al origen del atuendo, la máscara y el cuchillo de cocina de Myers.

Pero el modo para un jugador no se limitará a recrear escenas de la película, ya que la desarrolladora defiende un modelo de campaña que permita a cada usuario decidir cómo acechar, perseguir y acabar con sus víctimas. Por lo que podemos apreciar en los nuevos materiales, la sangre fría, observación y el uso del entorno tendrán un papel importante, aunque parece que no en todas las situaciones se podrá actuar con calma, ya que mantener a la policía lejos exigirá resolver ciertas escenas con rapidez.

Acechar, esperar y atacar

Cada capítulo incluirá retos secundarios y coleccionables, con recompensas como nuevas ejecuciones, escenas, fragmentos de historia y cosméticos para el multijugador. También habrá varios niveles de dificultad para poner a prueba a cualquiera que se ponga la máscara de Michael Myers para descubrir nuevas formas de sembrar el terror en Haddonfield.

"Halloween es una de las películas de terror más icónicas jamás realizadas y sabíamos que llevarla al mundo de los videojuegos significaba ganarnos el derecho de poner a los jugadores tras esa máscara", explica Jared Gerritzen, director creativo de IllFonic. "Hemos recreado planos específicos, trabajado sobre la esencia de la banda sonora original y nos hemos esforzado para que Haddonfield se sienta como el lugar que los fans recuerdan. Ahora depende de cada jugador crear su propia versión de Michael: paciente, brutal, metódico… o una versión completamente distinta".

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¿Cuándo se publica Halloween: The Game?

Las reservas digitales de ‘Halloween: The Game’ ya están disponibles en las dos ediciones que se publican en Europa del juego. Son una versión estándar y una configuración Deluxe que incluirá el juego, una apariencia para Myers, dos civiles exclusivos y contenido adicional. El lanzamiento está previsto para el martes 8 de septiembre de 2026 en PS5, Xbox Series X|S y PC, a través de Steam y Epic Games Store. Así que ya puedes ir afilando el cuchillo.