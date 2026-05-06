Horizon Hunters Gathering anuncia una segunda prueba con nuevos elementos y un episodio jugable

‘Horizon Hunters Gathering’ es el próximo juego de acción cooperativa de Guerrilla Games ambientado en el universo de ‘Horizon’ y, a diferencia de las aventuras originales de Aloy, plantea una propuesta multijugador para equipos de hasta tres cazadores, con una puesta en escena más desenfadada y combates diseñados para varios jugadores. Si el proyecto ya te está tentando, todos los interesados tendrán una segunda oportunidad de probar el juego a partir del 22 de mayo.

Prueba cerrada

El estudio anuncia, a través del blog oficial de PlayStation, que realizará una segunda prueba a puerta cerrada de ‘Hunters Gathering’ entre el 22 y el 25 de mayo. La primera prueba tuvo lugar a finales de febrero y principios de marzo, tanto en PC como en PS5, y esta segunda tanda se realizará de nuevo en ambas plataformas. La publicación oficial indica que gran parte de los comentarios de los jugadores de la primera prueba ya se han implementado en el juego, aunque los cambios concretos se detallarán más adelante, mientras que por ahora el estudio se centra en pulir el contenido nuevo al que se tendrá acceso en la nueva versión para evaluar.

Horizon Hunters Gathering. / Cedida

Más cazadores y un nuevo episodio jugable

Aunque el formato derivado del original de PlayStation Studios está orientado al multijugador, Guerrilla no quiere dejar a un lado la parte narrativa asociada a la franquicia, de modo que también se incluirá un episodio jugable inédito situado en el valle de Cenizagua, con nuevos sucesos, personajes y mecánicas. En esta prueba también se sumarán dos cazadores a la selección disponible hasta ahora, formada por Rem, Sol y Axle, de manera que los jugadores también podrán optar por Ensa, una mercenaria Oseram, y Sombra, una agente Carja encubierta con una máquina Acechadora en su repertorio de habilidades.

Más dificultad y una región inédita

La nueva prueba cerrada también incluye la región Manjar del Quebrantador. Según la descripción, se trata de una zona con densas selvas y ruinas asoladas junto a un desierto calcinado donde habitan máquinas peligrosas, y eleva la dificultad de los modos Machine Incursion, Incursión de las máquinas, y Cauldron Descent, Descenso al Caldero, con niveles Difícil e Implacable para el primero y más estancias exigentes para el segundo.

Esta sesión también incorpora módulos de entrenamiento y mejoras para jugar en solitario, con cazadores controlados por la IA que podrán ocupar los huecos libres del equipo en los episodios y en Incursión de las máquinas. El juego, además, contará con juego cruzado y progreso compartido entre PS5 y PC siempre que se utilice la misma cuenta de PlayStation.

“Aprovechamos para recalcar que Horizon Hunters Gathering es un juego en desarrollo; decidimos realizar la prueba de juego pronto y con un pequeño número de jugadores para centrarnos en la experiencia principal e implementar sus valoraciones antes de dar el salto a un número mayor de jugadores”, explica Arjan Bak, director del juego. “Hemos aprendido mucho con cada prueba, y esta segunda no será una excepción; os damos las gracias a todos por sacar un hueco y compartir vuestra opinión más sincera.”

Horizon Hunters Gathering - Cinematic Trailer

Cómo solicitar acceso a la prueba

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Para solicitar un hueco en los servidores, ya sea para PC o PS5, los jugadores deben registrarse en PlayStation Beta Program, aunque la inscripción no garantiza la participación. En este caso, Sony contactará con los usuarios para explicarles los siguientes pasos, pero recuerda que la prueba tendrá carácter confidencial y será necesario disponer de conexión a internet para participar en la sesión de juego.