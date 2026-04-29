Take-Two no descarta recuperar L.A. Noire, pero deja cualquier anuncio en manos de Rockstar

Con el lanzamiento a escala planetaria de ‘Grand Theft Auto VI’ (GTA 6) concentrando gran parte de los recursos dentro de Take-Two Interactive, ‘L.A. Noire’ ha vuelto a aparecer en el circuito informativo después de que Strauss Zelnick, consejero delegado de la editora, mencionara directamente a la franquicia durante el evento iicon celebrado en Las Vegas al ser preguntado por la posibilidad de nuevos proyectos.

Si, pero no

El ejecutivo respondió directamente cuando se le preguntó sobre el futuro de la serie, con un veloz “sí”, aunque después optó por una postura más prudente, explicando que Take-Two considera posibles proyectos para todas sus propiedades intelectuales, pero que, hasta el momento, no hay nada que anunciar en este sentido.

Take-Two / .

Esta réplica ambigua deja espacio para distintas lecturas, ya que podría tratarse de una sutil insinuación sobre una posible recuperación de la licencia entre bastidores, o simplemente una referencia genérica sobre el potencial que tiene el catálogo de la compañía, aunque el propio ejecutivo recalcó que cualquier revelación concreta relacionada con la franquicia de investigación detectivesca tendría que comunicarse directamente desde Rockstar Games, responsable de los proyectos ligados a ‘L.A. Noire’.

La azarosa carrera del detective Phelps

Lanzado originalmente en 2011 para PS3 y Xbox 360, con versión para PC ese mismo año, ‘L.A. Noire’ ofrece una singular propuesta al poner al jugador en la piel del detective Cole Phelps, un policía que investiga crímenes en un Los Ángeles inspirado en la década de 1940. Entre los elementos más característicos de su formato, además de su clara vocación Pulp, destaca el sistema de interrogatorios, que requería prestar atención a las expresiones faciales y al comportamiento de los sospechosos para detectar respuestas dudosas y contradicciones.

Con todos estos elementos, el formato también fue capaz de construir una amplia narrativa y un sobresaliente retrato urbano alrededor de la corrupción y los dilemas morales dentro del cuerpo policial, que con el paso de los años ha recibido nuevas versiones para Switch, PS4 y Xbox One, además de la adaptación de realidad virtual, ‘L.A. Noire The VR Case Files’, formada por una selección de casos reconstruidos para realidad virtual.

Un viejo conocido

Con varios millones de unidades vendidas desde su debut, la travesía de Phelps se mantiene como una licencia atractiva en la cartera de Take-Two Interactive, algo que resulta más llamativo si cabe tras la compra de Video Games Deluxe por parte de Rockstar, un estudio australiano ligado a las reediciones del juego y dirigido por Brendan McNamara, responsable del título original.

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Video de YouTube que muestra el tráiler.

Sin embargo, cualquier retorno de ‘L.A. Noire’ no parece que se vaya a producir a corto plazo, ya que Take-Two y Rockstar Games ahora mismo concentran el grueso de su atención en el lanzamiento de ‘GTA 6’. No obstante, por ahora, el caso permanece abierto, aunque sin pistas sólidas sobre la llegada de algún nuevo proyecto.