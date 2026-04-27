La final del VCT EMEA Stage 2 se celebrará en Barcelona con una plaza para Shanghai en juego

El VCT EMEA saldrá de su sede habitual este verano para celebrar la final del Stage 2 en Barcelona. Así del 28 al 30 de agosto, los mejores equipos de la región competirán en directo en el Olímpic Arena de Badalona, donde miles de aficionados podrán vivir un fin de semana mágico dedicado a ‘Valorant’.

Una cita muy especial

Además, la cita tendrá un valor extra dentro del circuito, ya que la clasificación para Valorant Champions Shanghai estará en juego. Las finales reunirán a los equipos más importantes de EMEA en un formato presencial que acerca la competición al público y convertirá Barcelona en uno de los grandes centros de eSports durante estos días.

Un fin de semana completo

La final del VCT EMEA Stage 2 no se quedará únicamente en los partidos, ya que, a lo largo de todo el fin de semana el público podrá disfrutar de actividades en los alrededores del recinto, con distintas propuestas planteadas para conectar con el universo del título antes de que comiencen los encuentros. En paralelo a la competición, las finales contarán con un Fan Fest alrededor del Olímpic Arena que será gratuito y estará abierta al público, con experiencias interactivas, actividades vinculadas a los equipos del VCT y acciones en colaboración con distintos socios del evento. Esta área podrá visitarse antes de los partidos durante los tres días.

Entradas y fechas importantes

Las entradas para la final del VCT EMEA Stage 2 en Barcelona estarán disponibles en varias fases, ya que el registro previo se abrirá el 24 de abril, mientras que la preventa comenzará el 7 de mayo. También habrá un número limitado de entradas reservado para los clubes de seguidores de los equipos, con zonas específicas para que sus aficionados puedan ver juntos la competición. No obstante, la venta general comenzará el 15 de mayo.

Así queda el calendario

24 de abril, apertura del registro previo

7 de mayo, inicio de la preventa, incluida la venta para clubes de seguidores

15 de mayo, venta general y paquetes de viaje

En cuanto a los precios de las entradas, estas estarán divididas en dos categorías según la ubicación dentro del recinto.

Categoría 1, asientos más cercanos al escenario

Categoría 2, asientos elevados con vista completa del estadio

Precios por día

Viernes 28 de agosto, 25 euros en categoría 1 y 15 euros en categoría 2

Sábado 29 de agosto, 35 euros en categoría 1 y 25 euros en categoría 2

Domingo 30 de agosto, 45 euros en categoría 1 y 35 euros en categoría 2

También habrá un abono para todo el fin de semana por 85 euros.

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