¿Llegará Windrose a PS5 y Xbox Series? Esto es lo único que ha dicho el estudio

Publicado en acceso anticipado para PC, 'Windrose' ha ido ganando popularidad en los pocos días que lleva disponible y ha llegado a registrar un pico de 222.134 jugadores simultáneos en la plataforma de Valve. El buen arranque del juego de piratas de Kraken Express ha llevado a muchos jugadores a plantearse un posible lanzamiento en consolas como PS5 o Xbox Series. Sin embargo, por ahora no hay confirmación oficial relacionada con versiones para otras plataformas.

¿Se lanzará 'Windrose' para PS5 y Xbox Series?

Según la información publicada en la web oficial, el juego actualmente está confirmado únicamente para PC y respecto a posibles versiones para PS5 o Xbox Series, el estudio invita a seguir sus canales oficiales, aunque en paralelo un portavoz señala a GameSpot que, por el momento, no hay planes anunciados sobre las versiones para consola, ya que ahora mismo están centrados en cerrar la versión comercial del juego. A pesar de ello, la puerta no está cerrada y en tanto llega ese momento, todo el que quiera probarlo tendrá que confiar en el arranque del juego en Steam.

Kraken Express. / Cedida

Una aventura pirata

Desde los primeros materiales, 'Windrose' se ha vinculado con 'Assassin's Creed IV Black Flag', especialmente por su constante inclinación por la navegación, el combate naval y su imaginario pirata. Aun así, este nuevo proyecto sigue un camino diferente al adoptar sistemas de supervivencia y construcción, con una progresión que se logra mediante la exploración de biomas generados proceduralmente, a través de misiones y mazmorras diseñadas a mano.

El jugador asume el papel de un capitán que desafía a las figuras legendarias de la piratería sobre una narrativa que comienza de una manera más sobria, pero que evoluciona hacia una disputa entre imperios, clanes piratas y fuerzas sobrenaturales. Como puedes imaginar, el sistema naval es uno de los pilares de la experiencia y es posible personalizar diferentes tipos de embarcaciones, como queches, bergantines y fragatas, además de elegir entre combates a larga distancia.

Con el pie en tierra, 'Windrose' permite establecer territorios, construir refugios o grandes fortalezas, además de reclutar personajes para acelerar la recolección y producción de recursos. La expansión de los asentamientos influye directamente en el ritmo de progresión, mientras, el combate combina armas cuerpo a cuerpo y a distancia, con un arsenal que incluye sables, estoques, pistolas y mosquetes. Las habilidades, el equipo y los consumibles también te permiten personalizar tu estilo de juego, mientras que diversos jefes y enemigos pondrán a prueba tu preparación a lo largo de la aventura.

Windrose - Release Trailer

Windrose cuenta con demo gratuita

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Cabe recordar que ‘Windrose’ se puede probar mediante una demo gratuita que permite experimentar sistemas de juego como la exploración, combate y la navegación, antes de dar el salto a la versión de acceso anticipado. Precisamente, esta edición de prueba fue la que pasó por Steam Next Fest y ayudó a que más jugadores se fijaran en él antes de su estreno. Por ahora, sigue disponible solo en PC, a la espera de cerrar su versión 1.0 y comenzar a pensar en otras plataformas.