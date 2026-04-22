Xbox Game Pass baja de precio, pero retrasa la llegada de los nuevos 'Call of Duty'.

Hay novedades para los suscriptores de los planes de Xbox Game Pass, ya que la nueva directora ejecutiva de Microsoft Gaming, Asha Sharma, ha confirmado una importante reducción de precio que entra en vigor de forma inmediata. Si atendemos a la publicación oficial en el blog Xbox Wire, el plan Game Pass Ultimate se ha reducido de 26,99 a 20,99 euros al mes en España, con una rebaja de alrededor del 22%. El servicio PC Game Pass también cuenta con una nueva cuota mensual, bajando de 14,99 a 12,99 euros al mes.

¿Cómo quedan los planes de suscripción Game Pass?

-Game Pass Ultimate pasa de 26,99 €/mes a 20,99 €/mes

-PC Game Pass pasa de 14,99 €/mes a 12,99 €/mes

-Game Pass Premium se mantiene sin cambios a 12,99 €/mes

-Game Pass Essential se mantiene sin cambios a 8,99 €/mes

La compañía indica que los precios pueden variar según la región, pero esta revisión de tarifas, a grandes rasgos, responde a los comentarios recibidos por parte de los jugadores. El cambio también se extiende al catálogo, porque los próximos títulos de la franquicia 'Call of Duty' no estarán disponibles en Game Pass Ultimate ni en PC Game Pass en su lanzamiento. En su lugar, se incorporarán durante la siguiente campaña navideña, aproximadamente un año después de su estreno.

El catálogo mantiene cientos de títulos

A pesar de ello, la compañía hace hincapié en que los suscriptores seguirán teniendo acceso a una amplia biblioteca con cientos de juegos, incluidos los títulos actuales de la serie 'Call of Duty', además del modo multijugador online en consola y de los lanzamientos del primer día de muchos títulos.

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En el comunicado, la nueva directora ejecutiva de Microsoft Gaming señala que la medida se ha basado principalmente en comentarios de jugadores de todo el mundo y subraya que, aunque no existe un modelo único que se adapte a todos, seguirán introduciendo cambios en el servicio según los comentarios que sigan recibiendo.