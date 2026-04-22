¿Y si John Ternus es quien por fin se atreve con la consola de Apple?

Apple anunció el 21 de abril que Tim Cook pasará a ser presidente ejecutivo del consejo y que John Ternus asumirá el puesto de consejero delegado el 1 de septiembre de 2026. En un comunicado, Cook describe su tiempo al frente de Apple como "el mayor privilegio de su vida" y destaca el trabajo con los equipos responsables de algunos de los principales productos de la compañía. Ternus llega a la cúpula tras años al frente de la ingeniería de hardware y con una trayectoria ligada a algunos de los dispositivos más importantes de la casa.

Al mismo tiempo, la elección refuerza el compromiso de Apple con el hardware en los próximos años. Después de todo, Ternus ha liderado durante mucho tiempo el desarrollo de los dispositivos de la compañía, incluidos los iPhones, Mac y otros productos importantes de su gama. Durante su etapa al frente de esta área, Apple ha impulsado el uso de materiales reciclados en diversas líneas de productos, además de llevar a producción el uso de titanio impreso en 3D en el Apple Watch Ultra 3 y las mejoras en materia de reparación que han contribuido a prolongar la vida útil de varios dispositivos de Apple.

Centro de entretenimiento Apple

Por eso vuelve a asomarse una pregunta que lleva media vida rondando a Apple. ¿Y si esta vez sí? ¿Y si el relevo en la dirección sirviera para abrir una puerta que Cupertino siempre ha preferido dejar entreabierta? La posibilidad de una consola propia, recurrente en foros especializados, análisis y deseos ajenos, casi siempre se ha mantenido en un plano hipotético, en ese rincón reservado a las hipótesis agradables y poco más. Ahora, al menos, parece una posibilidad menos remota.

No porque Apple haya dado señal alguna de estar fabricando una máquina de sobremesa diseñada para disfrutar del ocio electrónico, sino porque el perfil de Ternus alimenta esa posibilidad. Cook ha sido el gran gestor de un periodo vinculado al crecimiento del negocio, los servicios y la expansión mundial de la empresa. Ternus, en cambio, asume el cargo con la experiencia de alguien formado entre productos, materiales y desarrollos técnicos y, aunque ese cambio de perfil no garantiza nada, invita a pensar en una Apple algo más inclinada a probar nuevo hardware cuando vea una oportunidad.

Interés por el segmento

Además, llevan tiempo construyendo una base en el sector. Basta con recordar la presentación de la app Apple Games, definida como un espacio para centralizar las partidas y juegos y dar acceso a más de 200 títulos de Apple Arcade, además del Game Porting Toolkit, un conjunto de herramientas que trata de hacer más sencillo y menos costoso para los estudios llevar títulos a Mac, iPad y iPhone. Nada de eso equivale a una consola anunciada, pero tampoco retrata a una compañía ajena a este terreno.

Si Apple quisiera dar ese paso, capacidad técnica no le falta, ya que gestiona directamente el chip, con la línea Apple Silicon, el sistema y parte de una posición poco habitual, con una base activa superior a los 2.500 millones de dispositivos y una presencia enorme en los hogares a través de iPhone, iPad, Mac y Apple TV.

La parte delicada aparecería más adelante, porque una estructura propia no se construye solo bajo esos parámetros, y haría falta un catálogo con títulos atractivos, acuerdos con editoras y estudios internos. Ahí se mediría la viabilidad del proyecto, ya que Apple puede fabricar casi cualquier aparato que se proponga, pero lo difícil sería darle un estilo propio y continuidad durante años.

Apple Arcade Trailer

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Salvo por sorpresa, no será a corto plazo

Por eso, más que preguntarse si Apple podría lanzar una consola, lo razonable es pensar si John Ternus estará dispuesto a dedicar tiempo y recursos a un terreno tan exigente en sus primeros años como consejero delegado. No hay señales públicas que permitan dar ese movimiento por cercano, pero el relevo en la dirección hace que la idea resulte hoy algo menos remota.