Repterra: comienza la lucha por salvar a la humanidad entre combates masivos contra dinosaurios

MicroProse ha confirmado que ‘Repterra’ se lanzará el 28 de abril de 2026 para PC a través de Steam en Early Access. El anuncio vino acompañado de nuevo material del juego, donde ofrece una presentación más cuidada en vísperas de su lanzamiento. El título, ambientado en una realidad alternativa donde los dinosaurios han devastado la civilización, promete una combinación de estrategia en tiempo real con elementos de supervivencia y construcción de bases, en un entorno hostil dominado por depredadores prehistóricos.

Estrategia en tiempo real a gran escala

Parte del atractivo de ‘Repterra’ reside en cómo combina los fundamentos clásicos del género RTS con una dimensión fuera de lo habitual, sin centrarse únicamente en la defensa de bases. Aquí el jugador debe centrarse en expandir colonias, asegurar los recursos obtenidos y, al mismo tiempo, hacer frente a amenazas constantes en combates de gran envergadura que repercuten directamente en la supervivencia de la colonia.

Repterra. / Cedida

MicroProse promete batallas con más de 100.000 dinosaurios simultáneamente en pantalla, manteniendo un rendimiento estable a 60 FPS. A esto se suma la posibilidad de integrar los dinosaurios en tu propio ejército, porque además de enemigos, estas criaturas se pueden domesticar y utilizar como parte del planteamiento táctico, creando combinaciones de combate menos frecuentes en el género.

El nuevo contenido deja entrever que se ha prestado especial atención al aspecto visual reproduciendo entornos más detallados, además de iluminación y efectos cuidados, algo que hace más fácil interpretar lo que sucede en el campo de batalla cuando interviene un gran número de unidades simultáneas, especialmente en enfrentamientos a la escala que ofrece ‘Repterra’.

La progresión y rejugabilidad como pilares

Además de la campaña principal, el juego incluye un sistema de progreso que se conserva de una partida a otra. Así, el jugador puede seguir avanzando sin empezar de cero cada vez y probar distintos planteamientos. También se hace hincapié en la personalización de los héroes y mutaciones genéticas, elementos que pretenden ampliar las posibilidades en combate. En la práctica, esto ayuda a diferenciar las formas de jugar y evita que la experiencia se vuelva repetitiva con el tiempo.

Repterra - Announcement Trailer

Demo disponible antes del lanzamiento

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Si ha logrado levantarte curiosidad y quieres probarlo antes del estreno, ‘Repterra’ cuenta con una versión demo disponible en Steam que permite descubrir de primera mano las bases jugables, incluyendo la construcción de bases, el combate defensivo y la interacción con dinosaurios, y sirve como primer contacto con el concepto del juego para comprender cómo se conectan los diferentes sistemas en la práctica.