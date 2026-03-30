Microsoft deja atrás su etapa “This Is An Xbox” e inicia una nueva fase para la división de videojuegos

Microsoft ha cerrado definitivamente uno de los capítulos más controvertidos de su historia reciente en la relación con el público. Para ello, la campaña “This Is An Xbox”, con la que se quiso presentar Xbox como una experiencia disponible más allá de la consola, en la nube, en televisores inteligentes y en otros dispositivos, ha sido retirada oficialmente.

Esta medida supone el primer movimiento relevante de Asha Sharma desde que asumió el liderazgo de la división tras la salida de Phil Spencer. En un inusual gesto de autocrítica corporativa, un portavoz de Microsoft incluso ha justificado que el anterior planteamiento “no encajaba con Xbox”, algo que apunta a una vuelta a una comunicación más ligada al hardware propio y menos confusa para el público.

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El fin de una época

En la práctica, el final de la campaña muestra los límites de la estrategia del servicio separado del dispositivo para atraer a su público tradicional. Al intentar convencer al mercado de que un dispositivo de streaming o un televisor eran esencialmente una Xbox, Microsoft acabó dibujando un mensaje confuso tanto para su público de siempre como para el consumidor ocasional. Con Project Helix ya anunciado, el “reinicio” liderado por Sharma pretende que la consola física recupere protagonismo, tratando el hardware no como un accesorio opcional, sino como el centro de la propuesta.

La renovada presentación de Xbox bajo el liderazgo de Sharma se apoya en tres ideas principales:

Reafirmar la consola como pieza principal del conjunto, frenando la percepción de que Microsoft está dejando atrás el mercado de los dispositivos físicos.

Apartarse de mensajes ambiguos que daban prioridad al juego en la nube frente al rendimiento nativo, algo que ha cobrado más importancia tras la subida de precio de PS5.

Responder al malestar interno y externo que ha producido una pérdida de la identidad de Xbox como plataforma de juego

Cambio de guion en Redmond

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Con estos importantes giros en su política, la postura de Microsoft para el periodo 2026-2027 pasa esencialmente por eliminar la referencia de que "todo es una Xbox", y preparar el terreno para una política de hardware más agresiva y tradicional, en paralelo al desarrollo del hardware que tendrá que competir con PS6. La intención de Sharma para devolver protagonismo a la consola también deja patente que, a partir de ahora, la nube y el PC retoman su papel de extensiones de la experiencia, y no de equivalentes, ya que Xbox quiere recuperar su identidad como consola de alto rendimiento