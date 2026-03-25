Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plantación Árboles Sustitución BellasombraOperación Antiterrorista Policía NacionalMetro Palma Son EspasesMalos TratosAmpliación Aeropuerto de Palma
instagramlinkedin

Novedades

Los LEC Roadtrip de primavera 2026 ya preparan su próxima cita en España

El split de primavera de la LEC viajará a Francia y España para ofrecer experiencias de tres días en el estadio

LEC Roadtrip

LEC Roadtrip

Alberto Yañez - Elsotanoperdido

Tras abrir el año con la final de la LEC Versus en Badalona, ya se están preparando las próximas citas de la competición europea de ‘League of Legends’ (LoL). A grandes rasgos, la primavera traerá dos LEC Roadtrips, uno en Francia y otro en España.

Una mirada atrás

El año pasado, la afición convirtió cada Roadtrip en una cita muy especial donde no faltó la energía de las gradas, la pasión por el juego y el ambiente vivido en cada parada, que dejaron un recuerdo muy positivo. Este año, la propuesta crecerá con más días de competición y un aforo mayor, con tres jornadas completas durante los fines de semana de la temporada regular para vivir la competición de cerca.

Karmine Corp ejercerá de anfitrión en Évry-Courcouronnes

Del 24 al 26 de abril, la LEC viajará a Les Arènes de Grand Paris Sud, en Évry-Courcouronnes, para celebrar un fin de semana largo organizado por Karmine Corp. El orgullo local de KC y la afición dentro y fuera del recinto estarán muy presentes en este encuentro, ya que el Roadtrip pondrá el acento en la afición de la LEC, con una mezcla de identidad, pasión y cultura ligada tanto al equipo como a la propia liga.

Como esta cita se celebrará durante el quinto fin de semana de la temporada regular del split de primavera, habrá mucho en juego. Karmine Corp, Fnatic, Shifters y Natus Vincere subirán al escenario mientras continúa la lucha por los playoffs.

LEC Roadtrip

LEC Roadtrip / .

Viernes

SHFT vs. FNC - 16.45, horario peninsular

KC vs. NAVI - 18.30, horario peninsular

Sábado

NAVI vs. FNC - 16.45, horario peninsular

KC vs. SHFT - 18.30, horario peninsular

Domingo

SHFT vs. NAVI - 16.45, horario peninsular

KC vs. FNC - 18.30, horario peninsular

LEC Roadtrip con Movistar KOI

Para cerrar la temporada regular del split de primavera, la LEC viajará a Madrid del 8 al 10 de mayo, donde Movistar KOI acogerá tres días de alta tensión en el Madrid Arena. En la última semana antes de los playoffs, cada partida puede resultar determinante y para algunos equipos esta será su última parada en el split de primavera. También será la última ocasión de vivir en directo la acción de la LEC antes del parón de dos semanas previo a los playoffs. Movistar KOI, Karmine Corp, G2 Esports y GIANTX pelearán por las plazas restantes para los playoffs. Durante esos tres días, los cuatro equipos se enfrentarán entre sí.

Viernes

KC vs. G2 - 16.00, horario peninsular

GX vs. MKOI - 19.00, horario peninsular

Sábado

G2 vs. GX - 16.00, horario peninsular

MKOI vs. KC - 19.00, horario peninsular

Domingo

KC vs. GX - 16.00, horario peninsular

MKOI vs. G2 - 19.00, horario peninsular

Noticias relacionadas

Al igual que ocurrirá en Francia, con este Roadtrip la intención también pasa por llevar la experiencia de la LEC directamente al territorio de MKOI. "Los seguidores españoles llenaron de energía la final de la LEC Versus hace unas semanas y estamos deseando volver a vivir ese ambiente, esta vez en Madrid", afirman desde Riot Games.

TEMAS

  • videojuegos
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jaume Font, alumno de FP, tras un mes en una empresa de instalaciones eléctricas: 'Cuando acabe las prácticas, si quieren que me quede, planeo seguir aquí
  2. La propietaria de 'So Mallorca' sobre las pintadas en su local que pedían 'menos turismo': 'Este espacio también es para la gente de aquí
  3. Los bufets más populares de comida mallorquina de la isla: “Cuesta más la gasolina que el ‘berenar’"
  4. Bajo una funda blanca y sin protección visible: así se encuentra almacenado el restaurado carro triunfal de Santa Catalina Tomàs
  5. Entradas para el Real Mallorca - Real Madrid: esto cuesta una experiencia Premium en Son Moix
  6. Al menos un detenido en una operación antiterrorista de la Policía Nacional en Palma
  7. Las empresas de Mallorca tienen "los almacenes llenos" ante un posible paro del transporte de mercancías
  8. La Autoridad Portuaria pide al Ayuntamiento de Palma un informe sobre el proyecto arquitectónico del nuevo Bar Pesquero

Un violento incendio destruye un garaje en El Amanecer, en Palma

Un violento incendio destruye un garaje en El Amanecer, en Palma

Detectan tres nuevos puntos críticos de meteotsunamis en Mallorca

Detectan tres nuevos puntos críticos de meteotsunamis en Mallorca

La Policía intercepta a dos conductores sin carné en Palma casi al mismo tiempo

La Policía intercepta a dos conductores sin carné en Palma casi al mismo tiempo

La Audiencia ratifica que el control de la clínica Juaneda debe cambiar de manos

La Audiencia ratifica que el control de la clínica Juaneda debe cambiar de manos

Trece municipios de la Mancomunitat de la Serra apoyan la futura ley de la Serra

Trece municipios de la Mancomunitat de la Serra apoyan la futura ley de la Serra

La propietaria del garaje incendiado en El Amanecer, en Palma

Los Premis Castellitx 2026 reconocen el talento literario de Israel Clarà, Felip Munar y Margalida Rosselló

Los Premis Castellitx 2026 reconocen el talento literario de Israel Clarà, Felip Munar y Margalida Rosselló

El 26,5% de los autónomos de Baleares son extranjeros, la tasa más elevada de España

El 26,5% de los autónomos de Baleares son extranjeros, la tasa más elevada de España
Tracking Pixel Contents