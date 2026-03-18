Videojuegos
Xbox Game Pass afronta el cierre de marzo con Disco Elysium, Resident Evil 7 y Final Fantasy IV
Xbox ya ha puesto nombres y fechas a la siguiente remesa de incorporaciones para Game Pass que servirán para cerrar el mes y arrancar abril
Carlos de Ayala - Elsotanoperdido
Los canales oficiales de Microsoft confirman la llegada de una nutrida batería de juegos repartidos a lo largo las próximas semanas para los suscriptores de Xbox Game Pass. Para comenzar, ya se puede descargar 'South of Midnight' y 'The Alters' en los planes Game Pass Premium. Inmediatamente después se podrá jugar a ‘Disco Elysium’, que es uno de los RPG narrativos más premiados de la década, seguido del regreso de ‘Resident Evil 7’ a finales de mes. Este último, en particular, adquiere importancia en un momento muy dulce para la franquicia de Capcom con el éxito de ‘Requiem’.
Producciones para todos los paladares
El servicio también continúa sirviendo como plataforma para la expansión de la franquicia conocida anteriormente como ‘Yakuza’, con la incorporación de ‘Like a Dragon: Infinite Wealth’ el 24 de marzo, algo que garantiza decenas de horas de contenido con sabor oriental.
Disco Elysium - Launch Trailer
Ya disponible:
- 'DreamWorks Gabby’s Dollhouse Ready to Party' - (nube, Xbox Series X|S y PC)
- 'South of Midnight' - (nube, consola, portátil y PC)
- 'The Alters' - (nube, Xbox Series X|S y PC)
Próximamente:
- 'Disco Elysium' - 19 de marzo (nube, Xbox Series X|S y PC)
- 'Like a Dragon: Infinite Wealth' - 24 de marzo (nube, consola, portátil y PC)
- 'Absolum' - 25 de marzo (nube, Xbox Series X|S y PC)
- 'Nova Roma' - 26 de marzo (PC)
- 'The Long Dark' - 30 de marzo (nube, consola y PC)
- 'Resident Evil 7: Biohazard' - 31 de marzo (nube, consola y PC)
- 'Barbie Horse Trails' - 2 de abril (nube, consola, portátil y PC)
- 'Clair Obscur Expedition 33' - 2 de abril (nube, Xbox Series X|S, portátil y PC)
- 'Final Fantasy IV' - 7 de abril (nube, Xbox Series X|S y PC)
Clair Obscur: Expedition 33 - Launch Trailer
Cuenta atrás para salir
También conviene apuntar que 'Peppa Pig World Adventures' y 'Mad Streets' saldrán del catálogo el 31 de marzo, útil si tienes pendiente de cerrar alguna partida antes de que desaparezcan. En paralelo, la compañía ha anunciado novedades para 'Valorant' y la temporada 19 de 'Sea of Thieves', otros dos éxitos que ayudan a redondear una rotación bastante completa dentro de lo que nos tiene acostumbrado el propio servicio.
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