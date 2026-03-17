eSports
TFT Spanish Major: Elche acoge la mayor competición nacional de Teamfight Tactics este fin de semana
El evento contará con competición al más alto nivel y una Fanzone con actividades en el Centro de Congresos “Ciutat d’Elx”
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
La comunidad española de ‘Teamfight Tactics’ celebrará el próximo 21 de marzo uno de sus encuentros más señalados del año con la llegada del TFT Spanish Major, que se disputará en el Centro de Congresos “Ciutat d’Elx”, en Elche. El recinto abrirá sus puertas de 09.00 a 20.00 horas y reunirá competición y una programación de actividades pensada para el público.
Las joyas nacionales
El torneo juntará a algunos de los nombres más conocidos de la escena española, que pelearán por el título del Major tras lograr su plaza a través de distintos caminos como la ladder, el circuito universitario, el clasificatorio abierto y las invitaciones. Entre los clasificados por ladder aparecen ODESZA, Blackza, Ferni, Xus0o, Kaladin, Bastida, Guillosko y Tactics, mientras que Usopp y Lele estarán presentes como representantes de la clasificación universitaria.
El evento también contará con jugadores invitados como PABLOMURO, Snoodyboo, Safo20, Dalesom, AKAWonder y Manute. El clasificatorio abierto completa la lista de participantes con Serginyo, Ayth, DiegoKj, Luispanos, Jabato, Gover, Usur, Jecodi, Magical, Exter, Sagy, Adrinedi, ALFWAR, Chuying, Sinsajo02 y Marc Style.
La retransmisión y el seguimiento del evento estarán acompañados por los casters Ivana y Estanishing, mientras que Quiqueco será el host. Todo podrá seguirse en directo a través del canal oficial de Riot Games España en Twitch, además de en los canales de varios participantes.
Un evento para celebrar
Además de ser el gran punto de encuentro de la competición estatal, el TFT Spanish Major también quiere servir como celebración para quienes siguen de cerca el videojuego. Las personas que asistan podrán hacerse con un pack regalo exclusivo, hasta agotar existencias, que incluirá una camiseta de edición limitada, una tote bag temática, un pin coleccionable, póster del Major y póster de Riftbound.
El evento contará con una Fanzone abierta al público en la que se podrá participar en distintas actividades durante toda la jornada. Entre ellas habrá pulsadores, una zona de juegos, photocall, un espacio para diseñar tu propio cartel, la zona TFT Clubs, una zona Free Gaming y varias propuestas relacionadas con ‘Riftbound’, el juego de cartas coleccionables de Riot. A lo largo del día también habrá dinámicas para el público, como predicciones sobre la región ganadora, sesiones de Free Play, Kahoot! temáticos, lobbies abiertos para jugadores y una foto grupal con los asistentes.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Pepco llega a Mallorca: la cadena low cost que arrasa en España abre por fin su primera tienda en Palma
- Crece el peligro de que Baleares tengan que devolver a Madrid dinero para la formación de parados
- La nevada más intensa del año en Mallorca impulsa las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber
- Cuánto cuesta vivir en el nuevo barrio de moda en Palma: alquileres de hasta 4.000 € y un proceso de selección para acceder a una vivienda
- Detienen a un matrimonio británico por intentar secuestrar a una mujer en la calle en Son Ferriol
- Mallorca registra la nevada más intensa del año mientras continúa en alerta naranja por viento
- Deniegan la pensión de viudedad a un hombre que convivió quince años con su pareja en Baleares